An der Grundschule Trupermoor überreichte Jan Klemann die Mund-Nasenschutz-Masken. (Grundschule Trupermoor)

Lilienthal. Die Schüler der Grundschule Trupermoor verfügen neuerdings über hochwertige Schutzmasken. Möglich wurde dies durch eine Spende der Firma Kluba Medical, die Jan Klemann als Vater zweier Töchter an der Grundschule in die Wege geleitet hat. Die Mund-Nasen-Bedeckungen sind aus umweltschonendem Material hergestellt und waschbar. Die Anprobe der neuen „Schnutenpullis“ durch die ersten Kinder ergab: Sie passen bestens. Klemann, der selbst im medizinischen Bereich arbeitet, erklärte sein Engagemet so: „Ich weiß, dass die Mittel der Schulen begrenzt sind und möchte etwas Gutes für die Kinder hier tun.“ Schulleiterin Irmela Birck-Spreckels zeigte sich erfreut.