Julia Wehner setzt in sonnigen Lagen auf robuste Stauden. (Christian Kosak)

Die Natur startet gerade durch. Alles scheint gleichzeitig zu blühen: Narzissen und Felsenbirne sind schon fast durch, jetzt sind Tulpen und Vergissmeinnicht an der Reihe und wetteifern mit den ersten Obstbäumen wie Zierapfel und Zwetschge um die Gunst der Insekten. Es summt, brummt und surrt aller Orten.

Sicco Brons setzt für pflegeleichte Flächen auf Bodendecker. Etwas günstiger seien Sträucher mit einer dicken Schicht Mulch darunter, rät er. (Christian Kosak)

Überall? Nein. Beim Streifzug durch die Wohnstraßen fallen immer öfter Gärten ins Auge, die mit großen Flusskieselsteinen, grobem Schotter oder riesigem Schiefersplitt zugeschüttet sind. Immergrüne Sträucher wachsen vereinzelt in diesen lebensfeindlichen Steinwüsten, die sich im Sommer leicht auf 60 Grad Celsius aufheizen. Dabei gebe es, falls es den Besitzern nur darum geht, eine Fläche pflegeleicht oder günstig zu gestalten, Alternativen. Die entsprächen auch eher der niedersächsischen Bauordnung, die vorschreibt: „Die nicht überbauten Flächen der Baugrundstücke müssen Grünflächen sein, soweit sie nicht für eine andere zulässige Nutzung erforderlich sind.“

„Klassische Bodendecker wären eine Möglichkeit“, schlägt Sicco Brons vor. Er führt die Baumschule Brons in Ritterhude. Nur die ersten ein bis drei Jahre mache solch eine Anlage Arbeit. Dann hätten die Pflanzen die Fläche erobert. „Für schattige Lagen eignet sich zum Beispiel Pachysandra.“ Auch Dickmännchen genannt. Schön und effektiv sei die Vinca minor – das kleine Immergrün. Mit seinen blauen oder weißen Blüten bringt es früh im Jahr Farbe und Leben in den Garten. Eine weitere Möglichkeit seien Sträucher, die durch einen jährlichen Schnitt niedrig gehalten würden. „Maigrün wächst sehr schön dicht“, nennt er Lonicera nitida als Beispiel. Welcher Bodendecker es letztlich werde, sei eine Kostenfrage. Soll das Dickmännchen eine Fläche komplett überwachsen, brauche es acht bis zehn Pflanzen pro Quadratmeter.

Um eine Fläche günstiger zu gestalten, müsse man nicht auf Steine zurückgreifen. Brons: „Wenn schon, dann Mulch.“ Zehn bis 15 Zentimeter dick ausgebracht, sorge es für eine pflegeleichte Gestaltung. Mehr noch: Durch das organische Material entstehe ein Kleinklima wie im Wald. „Die Pflanzen fühlen sich wohler.“ Genau wie die Bodenlebewesen. Sie schätzen es, dass die Erde unter dem Holzhäcksel feucht bleibt. Verschiedene höher wachsende Sträucher, unter die eine solche Mulchschicht ausgebracht wird, das sei die günstigste Variante, so Brons.

Auch die gelbblühende Skabiose (Scabiosa ochroleuca) liebt es eher nährstoffarm und warm. Wehner empfiehlt sie als Kandidatin für den pflegeleichten Garten. (Julia Wehner)

Die Worpsweder Naturgarten-Planerin Julia Wehner hat prinzipiell nichts gegen Kiesgärten – wenn es echte sind: „Einen der Bekanntesten hat Beth Chatto geschaffen.“ Der Kies in diesen Gärten sei extrem fein, nicht vergleichbar mit dem, der in hiesigen Schottergärten verbaut werde. Schön sei auch feiner Kalksplitt. Voraussetzung für einen Kiesgarten nach Art von Chatto sei aber, dass es sich bei der Fläche um eine Südlage handelt. „Im Halbschatten oder gar kompletten Schatten macht solch ein Kiesgarten keinen Sinn.“

Vlies ist überflüssig

Ein Dorn im Auge ist ihr das Vlies, das in Schottergärten verbaut wird. Es sei überflüssig. Ohne hartnäckige Wurzelkräuter reiche eine feine Kiesschicht von zehn Zentimetern. Mit Wurzelkräutern solle eine Pappe ausgelegt und 15 Zentimeter Kies oder Kalksplitt darauf ausgebracht werden. Die sonnigen Flächen würden dann mit Stauden wie der Skabiose, der Malve, dem Natternkopf und der Färberkamille bepflanzt. Die Wildform der Pfingstnelke gedeihe dort ebenso gut wie der Steppensalbei und die Wegwarte. „Gestalten kann man diese Gärten wie man will“, so Wehner. Beth Chatto hat ihre Stauden in dichten Gruppen gepflanzt, mit wenig freier Fläche. Das schöne dabei sei, all diese Pflanzen seien pflegeleicht und bei Insekten beliebt.

Für schattige Lagen empfiehlt Wehner statt feinem Kies Sträucher. Sobald sie sich etabliert hätten, sei die Fläche pflegeleicht. Für das Frühjahr, wenn noch Licht durch die kahlen Äste fällt, würde sie sie mit Frühblühern unterpflanzen: Schneeglöckchen, Schlüsselblumen, Lerchensporn. Weitere Farbkleckse unter den Sträuchern könnten mit Nachtviolen, Gedenkemein, Waldmeister oder dem spanischen Hasenglöckchen gesetzt werden. Nach zwei, drei Jahren sei dies eine pflegeleichte Variante zu sterilen Schottergärten.