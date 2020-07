Geschafft und glücklich: Mila Hillmann (links) und Hayriye-Ruhan Akyildiz feiern ihre bestandene Abiturprüfung am Beruflichen Gymnasium Gesundheit und Sozialwesen. (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. Die Irrungen und Wirrungen bei den Modalitäten der Abiturprüfungen im Jahr der Coronakrise sind auch am Fachgymnasium der Berufsbildenden Schulen (BBS) Osterholz-Scharmbeck nicht spurlos vorüber gegangen: „Manche hofften bereits, das Abitur einfach so zu bekommen, ohne hierfür Klausuren schreiben zu müssen – andere wiederum hatten große Ängste“, resümierte Schulleiter Wilhelm Windmann die zurückliegenden Wochen.

Deren Strapazen lösten sich spätestens auf der Abschlussfeier für insgesamt 49 Fachabiturienten in Wohlgefallen auf, als die entsprechenden Zeugnisse im Rahmen gleich dreier Zeremonien in der Aula der BBS-Hauptstelle verliehen wurden. Schließlich galt es, wie auch schon bei den vorherigen Entlassungsfeiern dieses Jahres an selber Stelle, einmal mehr, die entsprechende Teilnehmerzahl zu reduzieren, um den geltenden Hygienevorschriften gerecht zu werden. Entsprechend wurden die frischgebackenen Fachabiturienten nebst Begleitung für die Abschlussfeierlichkeiten aufgeteilt – und zwar just so wie auch zuvor schon im Schulalltag in die Fachbereiche Wirtschaft, Technik sowie Gesundheit und Soziales. Ein Umstand, in dem zumindest Windmann auch Vorteile erkannte: „Es ist eigentlich ganz heimelig so, und man erkennt von der Bühne aus sofort, welche Personen zusammen gehören“.

Paare haben sich gefunden

Ein etwas anderes Zusammengehörigkeitsgefühl attestierte Jahrgangsleiter Rainer Müller in seinen Grußworten den Absolventen des Wirtschaftsbereichs: „Ich habe noch nie so viele Pärchenbildungen innerhalb eines Jahrgangs erlebt.“ Angesichts des Umstands, dass sich die Absolventen zumindest des Wirtschaftsjahrgangs je einen Song für ihre Bühnenauftritte inklusive Zeugnisentgegennahme hatten auswählen dürfen, war es wohl ein wenig ironisch gemeint, dass sich mehr als die Hälfte der Fachabiturienten zu diesem Anlass ausgerechnet für Roland Kaisers „Warum hast Du nicht nein gesagt“ entschieden hatte.

Nirvanas „Smells like Teen Spirit“ untermalte hingegen den Auftritt Alexandra Schüllers, die sich mit Nele Marie Ahrens, Isa-Lou Schmieg und Charlotte Marie Lampke über eine besondere Ehrung nebst Einkaufsgutscheinen als Beste ihrer jeweiligen Fachbereiche freuen durfte; Schüller hatte dabei den besten Notendurchschnitt des gesamten Fachabi-Jahrgangs vorzuweisen. Zu den weiteren Charakteristika des BBS-Abiturjahrgangs zählt, dass dieser als erster seiner Art im Unterricht konsequent mit Tablets gearbeitet hatte. Spätestens seit März, so Wilhelm Windmann, habe sich mit dem Greifen der weitreichenden bundesweiten Pandemievorkehrungen deutlich gezeigt, wie wichtig und nützlich diese mobilen Endgeräte sein könnten.

Die Fachabiturienten werden angesichts der aktuellen Gesamtsituation womöglich als „Corona-Jahrgang“ in die BBS-Annalen eingehen, zudem charakterisiert den Jahrgang laut Jahrgangsleiter Müller auch der Umstand, dass sich die Schülerschaft im Laufe der gemeinsamen Jahre stark dezimiert hatte, in manchen Fachbereichen sogar halbierte. Dies dürfte hingegen kaum der grassierenden Epidemie, sondern eher den mit dem Erlangen des Abiturs verbundenen Anstrengungen geschuldet gewesen sein. Deren Zweck steht für Windmann indes außer Frage: „Erst wenn man sich richtig lang gemacht hat, merkt man so richtig, was man dadurch geleistet hat.“

Zeugnisse für 49 Absolventen



Berufliches Gymnasium Gesundheit & Soziales mit dem Schwerpunkt Sozialpädagogik: Hayriye-Ruhan Akyildiz, Ewa Bast, Lena Bednarz, Kian Grabau, Isabelle Hake, Mila Hillmann, Chiara Marie Kattenhorn, Emelie Koch, Saskia Kost, Charlotte Marie Lampke, Nina Neunherz, Sara Rebecca Rohde, Cécil Rohdenburg, Isa-Lou Schmieg, Annika Schulz, Katharina Stahn, Kim-Jana Vatterott, Elena Marie Wulff;

Berufliches Gymnasium Technik mit dem Schwerpunkt Mechatronik: Jonas Ahrens, Nele Marie Ahrens, Leon-Tjalf Hemme, Una Köster, Tom Marlon Lemmerz, Finn Müller-Reich, Otto von Oehsen;

Berufliches Gymnasium Wirtschaft: Sönke Ahlers, Alexander Anderle, Kristan Böttjer, Charlotte Brunzema, Lena Hildebrandt, Fabian Hinken, Jana Janßen, Nils Ole Köhler, Lennart Kubus, Paulina Lütjen, Helena Sophie Mai, Judith Morning, Tamino Oelmann, Torge Linus Oeltjenbruns, Niklas Peper, Eric Ludwig Peter, Steffen Plump, Alexandra Schüller, Benjamin Schunk, Salima Habiba Theuerkauf, Marcel Tienken, Malte Vrampe, Emily Lina Warnke, Anna-Lena Wömpner