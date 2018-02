Lilienthal Linie 4 (Hans-Henning Hasselberg)

Dreieinhalb Monate hat die Polizei nach einem nächtlichen Schuss auf eine Straßenbahn der Linie 4 in Lilienthal ermittelt, demnächst gibt sie die Akten an die Staatsanwaltschaft ab. In der Nacht zum Sonnabend, 14. Oktober, krachte es an der Haltestelle Timkenweg. Ein Schuss traf die Scheibe der vorderen Eingangstür der Straßenbahn. Das Glas zerbarst nicht, doch es splitterte spinnennetzartig.

„Das war kein Durchschuss“, sagt Helge Cassens, Sprecher der Polizeiinspektion Verden / Osterholz, der Redaktion. „Wir haben kein Geschoss gefunden.“ Auch von der Waffe fehlt bisher jede Spur, wie Cassens betont. Nach den Zeugenaussagen handelt es sich nicht um ein Gewehr, sondern um eine Handfeuerwaffe, etwa um eine Pistole oder einen Revolver.

Nach Cassens' Angaben haben Zeugen beobachtet, dass der nächtliche Schuss aus einer Gruppe von jungen Männern abgegeben wurde. „Es gab vier Verdächtige“, erklärt der Polizeisprecher. Inzwischen konzentriert sich der Tatverdacht auf einen jungen Mann, einen 19-jährigen Lilienthaler. Doch der bestreitet, einen Schuss abgegeben zu haben.

Die Polizei wird die Akten an die Staatsanwaltschaft weiterreichen. Die Strafverfolger entscheiden dann nach gründlicher Prüfung, ob sie Anklage gegen den 19-Jährigen erheben oder nicht.