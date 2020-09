Sarah Lemke steht an der Fußgängerampel in Höhe des Friedhofs. Sie hat festgestellt, dass Autofahrer das Rotlicht häufig ignorieren und hält diese Ecke für gefährlich. 2013 hatte sich an dieser Stelle ein tödlicher Unfall ereignet. (JASPERSEN)

Lilienthal. Um zu ahnen, was gleich passiert, muss Sarah Lemke gar nicht mehr groß hingucken. Der Motor des herannahenden Autos bleibt hörbar auf Touren, der Fahrer nimmt weder den Fuß vom Gaspedal, noch bremst er ab. Und dann passiert das, was die Lilienthalerin an der Fußgängerampel in Höhe des Friedhofs schon oft erlebt hat. Das grüne Männchen leuchtet auf und das Auto, für das Rot angezeigt wird, rauscht direkt vor ihrer Nase vorbei. Drei dieser Schreckmomente an der Entlastungsstraße hat Lemke bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Ihre Botschaft: So kann es nicht weiter gehen. Polizei und Landkreis sehen dagegen keinen Handlungsbedarf und verweisen auf insgesamt wenige registrierte Geschwindigkeitsverstöße und Unfälle auf der Lilienthaler Allee.

Unter der Woche dreht Lemke täglich in der Mittagszeit mit Hündin Lana ihre Runde auf den Feldwegen nahe dem Friedhof und entlang der Mittelwiese. 2014 ist sie mit ihrem Partner nach Lilienthal gezogen, seit der Hund 2017 dazu kam, sind die beiden oft draußen im Grünen unterwegs. Dass genau an dieser Bedarfsampel vor sieben Jahren eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall getötet wurde, nachdem eine 84-jährige Autofahrerin das Rotsignal missachtete, hat Lemke erst erfahren, als sie sich mit anderen Hundebesitzern über das Problem austauschte. Bis heute erinnern ein Holzkreuz und Blumenschmuck an den Unfall, den die Polizei auf menschliches Versagen zurückgeführt hat.

Die Autofahrer, die das Rotsignal ignorieren, kommen nach den Beobachtungen von Lemke durchweg aus Richtung Osterholz-Scharmbeck. Weil dort die Straße einen leichten Bogen macht, stehen geschätzte 100 Meter vor der eigentlichen Fußgängerampel weitere Lichtsignale, die zu blinken beginnen, wenn jemand die Straßenseite wechseln möchte und aufs Knöpfchen drückt. Doch immer wieder kommt es nach den Erfahrungen von Lemke vor, dass die gelben Blinklichter ihre Wirkung verfehlen. Warum das so ist, darüber kann sie nur spekulieren. Sie hat einigen Autofahrern ins Gesicht geblickt, als sie an der Ampel vorbeikamen. Gedankenverloren hätten sie auf die Straße geguckt, offenbar überhaupt nicht damit rechnend, auf der vermeintlich freien Strecke auf eine Fußgängerampel treffen zu können, an der sie bei Rot stoppen müssen.

„Ich habe noch an keiner anderen Stelle so viele Rotlichtverstöße erlebt, die für mich tödlich geendet hätten, wenn ich nicht aufgepasst hätte“, sagt Lemke. Mehrere Male schon sei es passiert, dass sie mit dem Hund bereits auf der Straße stand und dann zurückzucken musste, damit es nicht zu einem Unfall kommt. „Es ist nicht etwa so, dass die Autofahrer spät abbremsen. Sie halten einfach gar nicht an“, berichtet die Lilienthalerin. In den vergangenen drei Wochen sei sie drei Mal „fast überfahren“ worden, mittlerweile habe sie aber keine Lust mehr, dauernd Strafanzeigen zu schreiben. „Das bringt ja offensichtlich nichts“, sagt Lemke. In der Hoffnung, dass dem Problem mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird, hat sie sich an die WÜMME-ZEITUNG gewandt.

Lemke ist überzeugt, dass es noch viele andere Vorfälle dieser Art gibt, doch betroffene Fußgänger und Radfahrer den Aufwand scheuen, der mit einer Anzeige bei der Polizei verbunden ist. Zudem gehe immer alles sehr schnell, man müsse sich die Automarke und das Kennzeichen merken und im Zweifel auch sagen können, wer der Fahrer gewesen sei, der das Rotlicht ignoriert haben soll. Die Polizei bestätigt, dass bei der Station in Lilienthal drei Anzeigen wegen der Rotlichtmissachtung entgegengenommen wurden. Weitere seien zwischen 2017 und 2019 jedoch nicht registriert worden.

Weil es sich in allen drei Fällen um Verkehrsordnungswidrigkeiten handelt, ist für die weitere Verfolgung die Verkehrsbehörde des Landkreises Osterholz zuständig. Dort heißt es, im Jahr 2019 und 2020 sei bisher jeweils ein Rotlichtverstoß von Autos erfasst worden. Dafür sei ein Bußgeld von je 90 Euro und je ein Punkt in der Flensburger Verkehrssünderdatei verhängt worden. Bei beiden Fahrern handelte es sich um Personen aus Bremen. Ein Fahrverbot droht nur, wenn die Rotphase beim Überqueren bereits länger als eine Sekunde besteht, was an der Ampel an der Ecke Gutenbergstraße/Zur Mittelwiese aber kaum nachweisbar sein dürfte, weil dort keine Blitzer stehen. Doch nicht nur Autofahrer leiden manchmal unter einer akuten Rotsehschwäche: Auch Fahrradfahrer sind schon erwischt worden, die die Kreuzung trotz eindeutigen Signals überquert haben. Zwei Fälle gab es 2017, die Radfahrer wurden mit jeweils 60 Euro Bußgeld zur Kasse gebeten und erhielten zudem jeweils einen Punkt in Flensburg.

Als besonders gefährlich sehen weder Polizei noch Verkehrsbehörde die Ecke an. Im Bereich der Kreuzung Lilienthaler Allee/Gutenbergstraße/Zur Mittelwiese kam es laut Polizei 2017, 2018 und 2019 zu insgesamt elf Verkehrsunfällen. Meist krachte es, weil Autos die Vorfahrt missachteten oder gegen das Rechtsfahrgebot verstießen. „Eine Missachtung des Rotlichtes war in keinem Fall die Unfallursache“, teilt Polizeisprecherin Sarah Humbach mit. Ihr Urteil ist klar: Bei der Örtlichkeit handelt es sich um keine Stelle, an der gehäuft Unfälle vorkommen. Daher sei über den Kreuzungsbereich in den vergangenen Jahren auch nicht in der Unfallkommission gesprochen worden. Die Polizei im Landkreis Osterholz überwache dort ganz regulär den Verkehr wie überall sonst auch.

Dass die Autos im Ampelbereich oft viel schneller als die erlaubten 70 Kilometer in der Stunde unterwegs sind, kann der Landkreis Osterholz so auch nicht bestätigen. Im direkten Kreuzungsbereich ist eine Geschwindigkeitskontrolle technisch nicht möglich, aber vor der Ampel hat die Kreisbehörde 2019 insgesamt dreimal den Blitzer aufgestellt. „Mit einer Quote von 0,6 bis 1,8 Prozent der gemessenen Fahrzeuge lagen die Verstöße deutlich unter dem Landkreis-Durchschnitt“, heißt es von der Behörde.

Auch im weiteren Verlauf der Entlastungsstraße wird regelmäßig die Geschwindigkeit kontrolliert, weil dort die Lage offenbar brenzliger ist. Vier Messungen hat es in diesem Jahr bisher an der Lilienthaler Allee gegeben. Weitere sind geplant. „Darüber hinaus wird vom Landkreis Osterholz kein zusätzlicher Handlungsbedarf gesehen“, sagt Sprecherin Jana Lindemann.