Schwanewede. Neben Dörte Gedat von Bündnis 90/Die Grünen stehen jetzt zwei weitere Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 15. November in der Gemeinde Schwanewede auch offiziell fest. Der SPD-Ortsverein Schwanewede hat Christina Jantz-Herrmann im Rahmen einer Mitgliederversammlung einstimmig als Kandidatin nominiert. Als parteiloser Einzelbewerber hat außerdem Dieter von Bistram seinen Wahlvorschlag beim Gemeindewahlleiter eingereicht, unterstützt wird er von der CDU Schwanewede.

„Das ist ein großer Vertrauensbeweis“, kommentierte Christina Jantz-Herrmann ihr Wahlergebnis von 100 Prozent bei der Mitgliederversammlung der SPD im Dorfgemeinschaftshaus Meyenburg.

Im Dorphus hatte die 41-Jährige zuvor in einem Zehn-Punkte-Plan ihre Schwerpunkte für die Zukunft Schwanewedes vorgestellt. Die Entwicklung der ehemaligen Lützow-Kaserne und die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum sind für Jantz-Herrmann das dabei wichtigste Projekt.

Jantz-Herrmann strebt nach eigenen Worten die Schaffung einer Entwicklungs- und Wohnbaugesellschaft an, in der die Gemeinde mit örtlichen Partnern gemeinsam die rund 80 Hektar große Fläche entwickelt und zu einem attraktiven Ortsteil gestaltet. Eine zentrale Rolle spielen für Jantz-Herrmann neben der Finanzierbarkeit auch Fragen der Klimagerechtigkeit und der Schutz von Lebensräumen. Als Bürgermeisterin wolle sie sich zudem für gut ausgestattete Kitas und Grundschulen vor Ort einsetzen und ein „Sicheres Schulwege-Programm“ auf den Weg bringen. Stärken wolle sie das Ehrenamt und Vereine, sagt die Schwanewederin. Neben der finanziellen Förderung sollten Vereine Hilfe von der Verwaltung bei Anträgen und in Finanzfragen erhalten. Außerdem fordere sie die Abschaffung der Straßenausbausatzung.

Der parteilose Einzelbewerber Dieter von Bistram hat seinen Wahlvorschlag nach eigenen Angaben fristgerecht beim Gemeindewahlleiter eingereicht. Damit ist er jetzt offizieller Kandidat für die Bürgermeisterwahl.

Der unabhängige Bewerber, der von der CDU in Schwanewede unterstützt wird, musste neben dem Wahlvorschlag noch seine Wählbarkeit durch die Gemeindeverwaltung bescheinigen lassen. Um zu belegen, dass Schwaneweder Wähler seine Kandidatur unterstützten, musste Dieter von Bistram mindestens 160 Unterschriften sammeln. „Die Sammlung der notwendigen Unterschriften war kein Problem“, sagt der 55-jährige Schwaneweder Verwaltungsfachangestellte. Knapp 200 Unterschriften sind nach seinen Angaben innerhalb weniger Tage zusammengekommen.

Bei der Abgabe des Wahlvorschlages wurde von Bistram von seinen beiden Vertrauenspersonen, dem CDU-Kreisvorsitzenden Kristian Tangermann aus Lilienthal und dem Schwaneweder CDU-Vorsitzenden Werner Musfeld begleitet.