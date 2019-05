Die Kinder der Wilstedter Grundschule haben so fleißig für den Osterbasar gebastelt, dass eine Spende von 1346 Euro zusammengekommen ist. (Maximilian von Lachner)

Wilstedt. Die Kinder der Grundschule Wilstedt haben sich ganz schön ins Zeug gelegt vor Ostern. Sie haben in ihren Klassen fleißig gebastelt, und dann haben sie ihre Osterhasen, Eierwärmer, Karten und viele andere selbst gemachte Sachen aus ihrer Osterwerkstatt auch noch beim Osterbasar verkauft. Und das alles für einen guten Zweck: Zusammen mit dem Erlös aus dem Elterncafé ist ein Betrag von 1346 Euro zusammengekommen, den Schulleiterin Barbara Marherr jetzt als Spende an Judy Eule überreichte.

Die Vorwerkerin engagiert sich zusammen mit ihrem Mann Johann-Georg Eule seit 2005 ehrenamtlich für den Verein Amani Kinderdorf und dessen Projekte in Tansania. Drei- bis viermal im Jahr reisen sie dorthin, zuletzt war Judy Eule im Februar dort. Im Moment ist ihr Mann in Tansania, um den Bau einer Mehrzweckhalle zu koordinieren. Die Errichtung des 20 mal 40 Meter großen Gebäudes sei durch die 90 000-Euro-Spende einer deutschen Stiftung ermöglicht worden, berichtet Judy Eule. Das Haus werde nicht nur der Schule als Mensa und als Raum für Prüfungen dienen, sondern auch dem Dorf als Versammlungsstätte.

Einsatz für Aids-Waisen

In dem mehr als 7000 Kilometer und zwölf Flugstunden von Deutschland entfernten ostafrikanischen Staat setzen sich Eules mit ihrem Verein für Aids-Waisen ein. Etwa acht Prozent der Bevölkerung in Tansania seien mit dem HI-Virus infiziert. Der Verein Amani (das heißt in der Landessprache Kisuaheli Frieden) gebe vielen Waisen im Süden Tansanias in zwei Kinderdörfern ein familienähnliches Zuhause in traditionellen Strukturen und mit geregeltem Alltag. Die kleineren Kinder gehen in den eigenen Kindergarten, die älteren besuchen Schulen und Internate in der Umgebung. Auch später beim Studium oder bei der Ausbildung bekommen die Jugendlichen Hilfe, erzählt Judy Eule.

Der rund 100 Mitglieder starke Verein wolle den jungen Menschen zu einem selbstbestimmten Leben verhelfen. Die frühere Betriebswirtin Judy Eule betont, dass die Arbeit vor Ort ausschließlich von Tansaniern übernommen wird. Dem Amani-Verein sei es wichtig, dass die Kinder in ihrer Kultur bleiben. Daher gingen sie in den Ferien auch wieder in ihre Dörfer, damit sie den Kontakt halten. Vor Ort gebe es sehr engagierte Menschen – Schulleitungen, Lehrer, Hausmütter und Helferinnen –, die sich um die Kinder kümmerten. Dem Nachwuchs solle mit Hilfe einer guten Ausbildung ermöglicht werden, die Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen. Die Schüler lernten auch, wie sie ein Feld bestellen und wie sie im Haushalt mit anpacken können. Dazu gehöre auch, dass nicht nur Mädchen, sondern auch Jungs ihre Wäsche selber waschen und die Zimmer putzen.

Zwei Kinderdörfer habe Amani in Tansania gebaut, berichtet Judy Eule, „insgesamt 180 Kinder werden in Kilolo und Kitwiru betreut“. Sie lebten in Häusern mit je zwölf Kindern, einer Hausmutter und einer Helferin wie in einer Familie zusammen. So könnten sich die Kinder geborgen und sicher fühlen. Der Bau des zweiten Dorfes sei 2009 begonnen worden. Der Verein trage die Verantwortung für die Kinder so lange, bis deren Schul- oder Berufsausbildung abgeschlossen sei.

Auch außerhalb der Kinderdörfer finanziert der Verein Projekte mit. Anfang 2018 haben Eules an der Einweihung neuer Klassenräume der Grundschule teilgenommen. Drei Klassen und ein Lehrerzimmer wurden damals errichtet. Die alten Räume platzten längst aus allen Nähten, vier Kinder teilten sich früher eine Schulbank, die für zwei gedacht war. Der Neubau hat größere Räume, größere Fenster und eine wärme- und schallgedämmte Zwischendecke. Die fehlen im alten Trakt aus den 50er-Jahren, so dass der Regen dort lautstark aufs Blechdach prasselt oder die Sonne die Räume unerbittlich aufheizt.

Infos zu den Kinderdörfern und Angaben zum Spendenkonto unter www.amani-kinderdorf.de.