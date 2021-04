Nach den Osterferien sind Selbsttests für Schüler im Präsenzunterricht vorgeschrieben. (Zacharie Scheurer)

Lilienthal. Denis Ugurcu, Leiter des Gymnasiums Lilienthal: „Alle Schülerinnen und Schüler, die im Präsenzunterricht beschult werden oder an der Notbetreuung teilnehmen, führen die Selbsttests in der Regel zweimal pro Woche vor Unterrichtsbeginn zu Hause durch, sofern ausreichend Testkits durch das Logistikzentrum Niedersachsen geliefert werden können. Dazu werden sie gemäß Landesverordnung verpflichtet.“ Auf der Homepage der KGS Tarmstedt heißt es: Werde die Selbst-Testung verweigert, dürften die Schülerinnen und Schüler die Schule ab sofort nicht mehr besuchen und müssten einen Antrag auf den Wechsel in das Distanzlernen stellen.

Die Test-Kits erhalten die Schülerinnen und Schüler in der Schule und nehmen sie für den Einsatz in der nächsten Präsenzphase mit nach Hause, heißt es in der Lilienthaler Eltern-Info. Sollte im Ausnahmefall zu Hause keine Testung erfolgt oder die Bestätigung durch die Eltern vergessen worden sein, müsse sich die Schülerin oder der Schüler vor Unterrichtsbeginn in der Schule selbst testen. Bei negativem Testergebnis wird der Unterricht besucht, bei positivem Testergebnis oder bei Verweigerung der Selbsttestung müsse die Schülerin oder der Schüler unverzüglich die Schule verlassen. Zur Überprüfung eines positiven Ergebnisses nehmen die Eltern Kontakt zu einem Arzt oder einem Testzentrum auf. Bis zur endgültigen Klärung durch einen PCR-Test dürfe die Schülerin oder der Schüler die Wohnung nicht verlassen (Ausnahme: Besuch des Arztes oder Testzentrums) und auch keinen Besuch von Personen aus anderen Haushalten empfangen. Bei einem positiven Testergebnis zu Hause darf die Schülerin oder der Schüler die Schule nicht besuchen. Die Schule müsse umgehend informiert werden, von dort werde dann auch das zuständige Gesundheitsamt benachrichtigt.