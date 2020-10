Von Moorhausen aus geht es künftig früher los. Busschüler werden sich umstellen müssen (Symbolfoto). (Marijan Murat/dpa)

Lilienthal. Wer nach den Ferien aus Lilienthals Dörfern mit dem Bus zu den großen Schulen im Ortskern gelangen möchte, wird ein bisschen früher aufstehen müssen als bisher. Mit dem 26. Oktober werden die Abfahrtszeiten der Buslinie 668 ab der Haltestelle Lilienthal-Moorhausen (Kreuzung) in Richtung Gymnasium und IGS um 13 Minuten vorverlegt. Statt wie bisher um 7.20 Uhr fährt der Bus dann schon um 7.07 Uhr los. Die Abfahrtszeiten an den folgenden Haltestellen in Niederende (7.08 Uhr), Vierhausen (7.09 Uhr), Mittelbauer (7.10 Uhr), Wührden (7.11 Uhr), Oberende (7.13 Uhr), Frankenburg (7.16 Uhr), Kleinmoor (7.19 Uhr) und Auf dem Kamp (7.27 Uhr) verändern sich dementsprechend. Um 7.32 Uhr hält der Bus dann am Schulzentrum Schoofmoor, bisher ist er dort erst um 7.45 Uhr eingetroffen.

Laut einer Landkreissprecherin wird es durch die Fahrplanänderung möglich, das Fahrzeug gleich im Anschluss auf der Linie 630 von Lilienthal zur Gesamtschule in Grasberg einzusetzen. Diese Linie werde stark genutzt, sodass das zusätzliche Fahrzeug für Entlastung sorgen könne. Mit der Corona-Pandemie habe dies im Übrigen nichts zu tun.

Änderungen gibt es noch auf einer weiteren Linie, die der Schülerbeförderung dient. Mit der Wiederaufnahme des Unterrichts nach den Herbstferien wird auf der Linie 641 die Abfahrt von Schwanewede, Koppelsberg wieder auf 6.55 Uhr (bisher 7.00 Uhr) vorgezogen. Damit entspreche der Fahrplan wieder dem Stand der vorherigen Schuljahre, so die Kreissprecherin. Damit sei der Anschluss an die Linie 650 in Richtung Osterholz-Scharmbeck am Rathaus sichergestellt.