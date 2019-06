Die Verwaltung sieht die Schullandschaft im Osterholzer Kreisgebiet zurzeit gut aufgestellt. (Patrick Pleul)

Landkreis Osterholz. Der Abwärtstrend bei den Schülerzahlen im Kreisgebiet ist gestoppt. Das erfuhr der Schulausschuss des Osterholzer Kreistags jetzt von Britta Weidling, Leiterin des Amtes für Bildung. Demnach sei auch in den kommenden fünf Jahren alljährlich mit gut 1000 Einschulungen zu rechnen; diese Zahl sei bereits seit 2015 ziemlich konstant. Zwar gebe es lokale Unterschiede und gerade bei den weiterführenden Schulformen unterschiedlich starke Jahrgänge. Doch eigentlich, so Weidling, sei die Lage aus Sicht des Bildungsmonitorings im Kreishaus mittlerweile recht unspektakulär – „und das ist das eigentlich Spektakuläre daran“.

Die Demografie-Prognosen ließen nämlich noch vor wenigen Jahren Landflucht und Überalterung mit Schulschließungen auf breiter Front erwarten. Durch Zuzüge und steigende Geburtenzahlen seien solch gravierende Einschnitte einstweilen nicht in Sicht. „Das Tal ist durchschritten“, so der Befund der Amtsleiterin. Nach den Daten des Landesamtes für Statistik zählte der Landkreis am 30. Juni vergangenen Jahres 113 318 Einwohner, das sind 1253 Menschen mehr als drei Jahre zuvor. Lag die Zahl aller Unter-Sieben-Jährigen dabei im Schuljahr 2013/14 bei 5327, so sind es vier Jahre später schon 6156 gewesen.

Während die Prognosen auch bei den Übergängen zum Sekundarbereich I nunmehr stabil sind, weist der Trend beim Übergang in den Sekundarbereich II in diesem Schuljahr erstmals leicht nach unten, und zwar sowohl in absoluten Zahlen als auch bei der Quote der Zehntklässler, die den Weg zum Abitur wählen. Vielleicht sei das eine Ausnahme, so die Amtsleiterin. Der Rückgang der Übergangsquote zur gymnasialen Oberstufe von 51 auf 43 Prozent des Gesamtjahrgangs müsse jedenfalls weiter beobachtet werden, sagte sie. Weidling versuchte eine Erklärung: „Es gibt anteilig mehr Auszubildende, was darauf hindeutet, dass sich die Betriebe verstärkt um die Nachwuchsgewinnung bemühen.“ Es wachse aber wohl auch in manchen Elternhäusern die Erkenntnis, dass das Abitur vielleicht nicht für jeden Schüler das Richtige ist. Nach der Abschaffung sogenannter Schulentwicklungspläne sei es Aufgabe des Monitorings im Kreishaus, die Entwicklung im Auge zu behalten. In der Vergangenheit habe es unruhige Fahrwasser für die Schulträger gegeben, blickte Weidling zurück. Sie nannte die Abschaffung der Orientierungsstufe, die vorübergehende Verkürzung der Gymnasialzeit auf acht Jahre, gesellschaftliche Trends wie den Run auf die Gymnasien und das Ausbluten der Hauptschulen und die Freigabe des Elternwillens für die Wahl der Schullaufbahn, zuletzt auch für Eltern von Kindern mit Förderbedarf (Stichwort Inklusion).

Generell biete der Landkreis, der sechs Schulen in eigener Trägerschaft hat, heute „eine ganz bunte Schullandschaft“, mit der man gut aufgestellt sei und die keinen gravierenden Änderungsbedarf erkennen lasse, so Weidling: 22 der insgesamt 38 Schulen, die sich auf 41 Standorte verteilen, verfügen über ein Ganztagsangebot. Von den kreisweit 25 Grundschulen seien in absehbarer Zeit recht konstant 1000 bis 1100 Übergänge in die fünften Jahrgänge zu erwarten, wobei es durchaus regionale Schwankungen gebe. „Manchmal scheint es, als hätten sich alle Eltern eines Jahrgangs verabredet“, sagte Weidling und Sozialdezernentin Heike Schumacher unterstrich, ein Klassenzug mehr oder weniger sei für die betroffene Schule durchaus gravierend. Bisher aber sei es stets gelungen, die Elternwünsche zu erfüllen.

Nachfragen der Ausschussmitglieder betrafen jetzt die Vielfalt der Schulprofile sowie die Gymnasialabbrecher und die Schulabgänger ohne Abschluss. Diese Daten will die Verwaltung bis zur nächsten Sitzung nachreichen. Elternvertreter Wolfgang Eichinger erfuhr auf Nachfrage, der geplante Bau des neuen Oberstufenhauses am Gymnasium Lilienthal werde im kommenden Herbst beginnen.

Handlungsbedarf zur Schaffung einer Oberstufe an der Gesamtschule Hambergen sieht der Landkreis unterdessen nicht. Das bekräftigte Verwaltungssprecherin Jana Lindemann gegenüber unserer Zeitung. Die Samtgemeinde als Trägerin der KGS informierte den Fachausschuss darüber, dass die Schülerzahlen nicht ausreichten. Zuletzt wechselten im Schnitt 72 Zehntklässler zur IGS-Oberstufe nach Osterholz-Scharmbeck – 100 müssten es mindestens sein.