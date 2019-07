Generationen haben sich im Schützenhof Wörpedorf amüsiert, dort gefeiert, getagt und übernachtet. Jetzt will ihn der Eigentümer verkaufen. (fotos: Christian Kosak)

Nur wenige Immobilien sind derart eng und emotional mit der Ortschaft verbunden wie der Schützenhof an der Wörpedorfer Straße. Generationen haben in den Sälen gefeiert, Vereine und Parteien die Versammlungsräume genutzt, Hotelgäste übernachtet und im Restaurant gegessen. Eigentümer und Gastronom Friedhelm Israel hat nun seinen Rückzug angekündigt und bietet das gesamte Ensemble zum Verkauf an. „Ja es stimmt, ich will mich zum Ende des nächsten Jahres zurückziehen“, sagt der 58-Jährige. Wirtschaftliche Gründe hätten bei der Entscheidung nicht den Ausschlag gegeben, es fehle schlichtweg eine interne Nachfolge. Die Angebote werden bis dahin in gewohntem Umfang weiterlaufen, es werde keine Einschränkungen geben, so Friedhelm Israel.

Der Schützenhof ist mit vielen Vereinen, Gruppen, Firmen und Institutionen verknüpft. Die Wörpedorfer Schützen sind hier zu Hause genauso wie Sportler der TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf. Verbände und Parteien buchen die Tagungsräumlichkeiten ebenso wie Nutzer aus den Nachbargemeinden, in denen große Säle fehlen. In den Räumlichkeiten feiern Familien, im Saal des Schützenhofs trafen sich junge und ältere Menschen zu Discos und Livekonzerten ebenso wie vor der Bühne auf dem Außengelände. Das Außengelände dient bei Schützenfesten als Festplatz, zu Konzerten im Sommer kamen bis zu mehrere tausend Gäste, wie sich Friedhelm Israel erinnert. Zahlen, mit denen auch die regelmäßigen und seit Jahrzehnten angebotenen Kohl- und Pinkeltouren locker mithalten können.

Der Eigentümer hat das Angebot des Schützenhofs immer wieder erweitert. Aus dem ehemaligen Kuhstall wurde ein Restaurant gleichen Namens. Das Hotelangebot wurde mehrfach ausgebaut und umfasst 24 Einzel- und Doppelzimmer. Investiert hat der Gastronom in ein Eiscafé und in den Biergarten, die Parkplätze wurden modern gestaltet, um den Gästen die in der Branche geforderte Bequemlichkeit zu bieten. Mit gutem Erfolg, wie Friedhelm Israel betont.

Friedhelm Israel hinter seinem Tresen. Bis Ende kommenden Jahres will er noch weitermachen, dann soll ein anderer übernehmen. (Christian Kosak)

Nachfolger gesucht

Der Betrieb lief und läuft gut, der Rückzug habe keine geschäftlichen Gründe: Wie in mittelständischen Betrieben häufiger der Fall, fehlt ein Nachfolger. Der langjährige Betreiber und Eigentümer nähert sich dem Rentenalter und will sich schrittweise aus dem aktiven Berufsleben zurückziehen – und Marc Israel hat zwar eine gastronomische Ausbildung, will aber den elterlichen Betrieb nicht übernehmen. „Mein Sohn hat andere Pläne und will ein eigenes gastronomisches Konzept außerhalb von Wörpedorf umsetzen“, erklärt Friedhelm Israel.

So sei nach längerer Überlegung und vergeblicher Nachfolgersuche der Entschluss gereift: Der gesamte Schützenhof steht per 31. Dezember 2020 zum Verkauf. Die Immobilie wird zwischenzeitlich für 1,75 Millionen Euro auf dem Markt angeboten. Konkretes habe sich noch nicht ergeben, aber Friedhelm Israel ist sicher, dass sich ein Käufer finden wird. Das Grundstück sei attraktiv, mit 8500 Quadratmetern von beträchtlicher Größe und es liegt unmittelbar im Wörpedorfer Zentrum in Sichtweite des Kreisels. Zum Inventar gehören neben den Hotelzimmern sowie dem Restaurant auch zwei Säle, ein Frühstücksraum, eine modern eingerichtete Küche, ein Gefrierhaus und eine große Wohnung. Friedhelm Israel wünscht sich einen Nachfolger aus der Gastronomie und will ihn entsprechend unterstützen und einarbeiten. „Wir nehmen schon jetzt und auch im nächsten Jahr Veranstaltungen für 2021 an, damit der Übergang nahtlos funktioniert.“

Der Wörpedorfer hofft auf eine schnelle Entscheidung, damit er seine Lebensplanung entsprechend gestalten kann. „Ich muss wie andere auch an mein Rentenalter denken“, so Israel. Er will mehr Zeit haben für sich und die Familie – und nach einer längeren Pause wieder aktiv Musik machen. Friedhelm Israel ist Schlagzeuger der Band Take Five, die in der Region häufig aufgetreten ist – unter anderem auf der großen Bühne des Schützenhofs an der Wörpedorfer Straße.

Die Geschichte der Hofstelle reicht bis in das Jahr 1751 zurück. Eigentümer war über mehrere Generationen die Familie Meyer. Den Namen Schützenhof erhielt die Hofstelle nach der Gründung des Schützenvereins Wörpedorf im Jahr 1876. Die Familie Goldbach übernahm das Haus 1976, bevor Friedhelm Israel die Immobilie im Jahr 1992 erwarb.