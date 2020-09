Tanja Michaelis-Evers und ihre Eltern Gerda und Günter Michaelis vor ihrem Schuh- und Sportgeschäft in Tarmstedt. (Christina Klinghagen)

Tarmstedt. Die letzten Handgriffe sind getätigt und das Programm steht: Mit Spannung blickt Familie Michaelis nun auf das bevorstehende Ereignis. Seit 75 Jahren sorgt das Unternehmen Schuhe und Sport Michaelis in Tarmstedt dafür, dass die Menschen gut beschuht durchs Leben gehen. Im Rahmen von Aktionstagen möchten sich das Inhaberehepaar Günter und Gerda Michaelis sowie deren Tochter Tanja Michaelis-Evers nun bei ihren Kunden bedanken.

Was 1945 auf einer Fläche von etwa 20 Quadratmetern in der Poststraße begann, ist im Laufe der vergangenen Jahrzehnte zu einem Familienunternehmen herangewachsen, dessen Angehörigen stets die Wünsche der Kundschaft im Blick haben wollen. „Mein Vater war ebenso wie ich Schuhmacher und hat sich im August 1945 selbstständig gemacht“, erinnert sich Günter Michaelis. Schon bald sei die Geschäftsidee seiner Eltern, Hinrich und Erna Michaelis, so erfolgreich gewesen, dass im Jahr 1960 der Umzug in die Bahnhofstraße 14 erfolgte, wo der Schuhmachermeister ein Haus baute. Durch die Vergrößerung der Geschäftsräume konnte nun zur Reparatur auch der Schuhverkauf angeboten werden. 1970 trat Günter Michaelis dann in die Fußstapfen seines Vaters und übernahm den Betrieb, den er ab diesem Zeitpunkt ständig erweiterte. Hierbei konnte ab 1973 auch eine Sportabteilung integriert werden.

Seit zwei Jahren sind sie auch die Post

Die Michaelis' verstehen ihren Laden als Familienunternehmen. Und dieser Gedanke soll sich auch auf die Mitarbeiter übertragen, von denen ein Großteil schon viele Jahre zum Team gehört. So nehmen sie sich bei der Beratung auch mal Zeit für einen kleinen Schnack mit den Kunden. „Einige von ihnen waren schon in ihrer Kindheit bei uns. Wenn die hier in der Nähe sind, besuchen sie uns gerne, um Hallo zu sagen“, erzählt Günter Michaelis.

Die Ladenfläche umfasst rund 600 Quadratmeter. Der Großteil der Flächen ist den Schuhen gewidmet, im Angebot sind aber auch Pflegemittel oder Accessoires wie Gürtel, Tücher, Handtaschen, Ketten und Armbänder. Seit 2018 ist in das Geschäft zudem eine Post-Agentur integriert, wo Briefe und Pakete abgefertigt und Finanzangelegenheiten der Postbank erledigt werden können.

Die Abteilung Sport bietet eine Auswahl an Freizeitbekleidung, Trainingsoutfits und Gymnastikmatten bis hin zur Outdoor-Ausstattung. „Wir sind vor ein paar Jahren damit angefangen, den Bereich Wanderschuhe auszubauen. Jetzt kommt der Textilbereich hinzu“, erklärt Tanja Michaelis-Evers, die seit 1996 im elterlichen Betrieb arbeitet. Die gelernte Einzelhandelskauffrau hat sich zur Sportfachwirtin weiterqualifiziert. Wie die 46-Jährige erläutert, sei der Betrieb aber nicht als klassisches Sportgeschäft zu verstehen, weil das Angebot eben zu 80 Prozent aus Schuhen bestehe.

Im kleinen Rahmen gibt es auch die Möglichkeit zur Schuhreparatur - der Bereich ihres Vaters, der mit seinen 72 Jahren immer noch mit Begeisterung das Geschäftsleben genießt. „Ich denke, wir haben so ziemlich das erreicht, was wir uns vorgenommen haben. Es hat viel Schweiß gekostet, aber wir sind sehr zufrieden“, gibt er freudig zu verstehen.

Eigentlich hatte er geplant, sich mit 55 Jahren zur Ruhe zu setzen, was dann aber doch anders kommen sollte. „Es hätte auch geklappt. Doch es ergab sich, dass das Nachbargrundstück verkauft werden sollte. Bei so etwas muss man die Sache überdenken und neu planen“, begründet Michaelis seine Entscheidung, die er keinesfalls bereut hat. Denn im Rückblick fallen ihm jetzt viele schöne Dinge ein. Besonders stolz ist er darauf, dass das Unternehmen sich seit 1977 mit einem Stand auf der Tarmstedter Ausstellung präsentiert, die in diesem Jahr wegen der Corona-Krise leider nicht stattfinden konnte.

Der Umgang mit dem Coronavirus sei auch im Kundengespräch immer wieder mal ein Thema. „Der Verbraucher ist etwas verunsichert wegen der Situation. Wir achten hier darauf, dass die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden.“

Zur Sache

Was man wissen muss

Geöffnet ist das Geschäft montags bis freitags von 8.30 bis 19 Uhr sowie sonnabends von 8.30 bis 16 Uhr. Die Post-Agentur ist montags bis freitags von 8.30 bis 13 Uhr und von 14 bis 19 Uhr sowie sonnabends von 8.30 bis 13 Uhr besetzt. Das Team ist telefonisch unter der Rufnummer 04283/980090 erreichbar. Zum Jubiläum gibt es ab dem 10. September einen Sonderverkauf. Beim verkaufsoffenen Sonntag, 13. September, von 13 bis 18 Uhr, besteht die Möglichkeit für eine Fußanalyse. Auch in der zweiten September-Hälfte wollen die Geschäftsleute Aktionen anbieten.