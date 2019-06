An der Gesamtschule Tarmstedt sind die Absolventen mit dem Sek-I-Abschluss mit einer Feier verabschiedet worden. (Christian Kosak)

Tarmstedt. Mit einer fröhlich-kurzweiligen Abschlussfeier verabschiedete die Kooperative Gesamtschule (KGS) Tarmstedt ihre Schülerinnen und Schülerinnen der Sekundarstufe I. Insgesamt erhielten 104 junge Frauen und Männer am Freitag ihre Abschlusszeugnisse, davon 19 mit einem Hauptschulabschluss und 80 mit einem mittleren Bildungsabschluss. Mit warmen Worten wurden die Jugendliche entlassen, von denen sich viele in Schale geworfen hatten. Alle stehen vor der Wahl: Ausbildung oder weiterführende Schule. Denn jedes Ende hat gleichzeitig einen Anfang.

Bei Entlassungsfeiern kann es manchmal ziemlich langweilig zugehen, muss es aber nicht. Bei der Veranstaltung im Forum der KGS horchten viele im Publikum immer wieder auf, als sie dem offiziellen Teil lauschten. So war es, als Schulleiterin Sandra Pohl am Rednerpult stand, und so war es auch, als Rolf Struckmeyer, der stellvertretende Samtgemeindebürgermeister, zu den Schülern und den zahlreichen Gästen sprach. Sie spannten einen weiten Bogen vom Motto der Abgänger, „Alles außer Kontrolle“, bis hin sogar zum Klimawandel, gewürzt mit amüsanten Randbemerkungen, wohlwissend, sich kluge Ratschläge und schlaue Sprüche ersparen zu können. Jahrgangsleiter Harm Schütte moderierte die Veranstaltung und sorgte unkompliziert und unaufgeregt für einen reibungslosen Ablauf.

Sandra Pohl sprach von einem „ganz besonderen Tag“ für die Abgänger. Die habe sie als offene, freundliche und engagierte Menschen kennengelernt. „Ihr habt gelernt, durchzuhalten und Euch nicht von Rückschlägen entmutigen zu lassen“, sagte die Schulleiterin. „Jetzt kommt ein neuer Anfang, ich bin mir sicher, dass ihr den und alles andere meistern werdet.“ Sie hoffe zudem, dass die Jugendlichen sich im Leben nicht von Vorurteilen und dem ersten Eindruck beirren lassen, sondern sich Zeit zum Denken und Überprüfen nehmen. Politiker Rolf Struckmeyer überbrachte die Grüße der Samtgemeinde, „eine besondere Ehre“, wie er betonte, da er viele der anwesenden Schulabgänger im Jahr 2009 noch als Leiter der Tarmstedter Grundschule eingeschult hatte. Pastor Martin Rothfuchs erinnerte in seinem temporeichen und humorvollen Kurzbeitrag daran, dass sich die Arbeitswelt zurzeit um die Schulabgänger reißt. „Ihr werdet gebraucht.“ In Anlehnung an ein Bibelzitat forderte er die Jugendlichen auf: „Prüft alles, und das Gute nehmt ihr mit.“

Die Schülervertreterinnen Nora Behrendt und Kreszentia Remmers ließen einige Highlights aus der Schulzeit Revue passieren. Eltern hatten sich zum Abschluss einen musikalischen Flashmob-Beitrag einfallen lassen, Lehrer ein Lied nach dem „Männer sind Schweine“-Song der Prinzen umgetextet. Kerstin Behrendt bedankte sich im Namen aller Eltern beim Schulkollegium für die Unterstützung und bei den Schulabgängern, „Ihr habt viel Farbe in unser Leben gebracht.“ Mit Tänzen und Akrobatik unterhielten jüngere Schülerinnen das Publikum.

Aus der Hand von Sandra Pohl und Harm Schütte erhielten die Schüler dann letztlich ihre Abschlusszeugnisse: 99 Jugendliche nach der 10. Klasse, fünf nach der 9. 19 Schüler erreichten den Hauptschulabschluss, 45 den Realschulabschluss und 35 den erweiterten Realschulabschluss. Als Jahrgangsbeste wurden Julia Zaczek und Luca Rugen besonders geehrt, für ihr herausragendes soziales Engagement im Rahmen der Schulgemeinschaft Amy Tönjes.