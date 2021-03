Grasberger Kinder, die zwischen Oktober 2015 und Oktober 2016 geboren wurden, müssen bis 16. April in der Grundschule angemeldet für das Schuljahr 2022/2023 angemeldet werden (Symbolbild). (Patrick Seeger/dpa)

Grasberg. Für Kinder, die zwischen dem 2. Oktober 2015 und dem 1. Oktober 2016 geboren wurden, beginnt gemäß dem niedersächsischen Schulgesetz im nächsten Jahr das Schülerleben. In Grasberg erfolgt die Anmeldung der Schulanfänger für das Schuljahr 2022/2023 per Post. Die Erziehungsberechtigten von schulpflichtigen Kindern haben die entsprechenden Unterlagen erhalten, teilt die Grasberger Verwaltung mit. Diese sind ausgefüllt und mit einer Kopie der Geburtsurkunde, des Vorsorgeuntersuchungsheft mit U9-Nachweis sowie dem Nachweis einer zweimaligen Masernschutzimpfung bis 16. April direkt an die Grundschule Grasberg, Gefkensweg 19 in 28879 Grasberg, zu senden oder können dort direkt in den Postkasten der Schule eingeworfen werden.

Kinder, die zu Beginn des Schuljahres 2022/2023 noch nicht schulpflichtig sind, können bei entsprechender körperlicher und geistiger Schulfähigkeit ebenfalls in die Schule aufgenommen werden, so die Ankündigung. Die Anmeldung dieser sogenannten Kann-Kinder erfolgt im Frühjahr 2022.