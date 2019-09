Lilienthal soll eine neue Schule bekommen. Doch wo sie entstehen soll, ist noch offen. (Bernd Wüstneck/dpa)

Lilienthal. In den Lilienthaler Ratsfraktionen von SPD, Grünen und Linken wächst die Ungeduld. Sie kritisieren, dass die Planungen für eine fünfte Grundschule in Lilienthal und der Bau einer weiteren Kindertagesstätte in zentraler Lage nicht vorankommen, obwohl aus ihrer Sicht dringender Handlungsbedarf besteht. Konkret geht es um das Grundstück an der Moorhauser Landstraße 35, auf dem eine Schule oder eine neue Kita gebaut werden könnte. Der Gemeinde gehört die Fläche nicht. SPD, Grüne und Linke drängen nun darauf, dass der Erwerb zügig über die Bühne geht. Mit Blick auf die anstehenden Haushaltsberatungen schlagen sie vor, dass die Gemeinde das dafür nötige Geld im Etat für 2020 einplant.

Die Forderung der drei Fraktionen kommt nicht überraschend: In den Gremien der Gemeinde ist die Kindergarten- und Schulsituation ein Dauerbrenner. Immer wieder wird darüber diskutiert, inwieweit die vorhandenen Kapazitäten ausreichen oder sich die Lage in absehbarer Zeit verschärft.

Das Grundstück an der Moorhauser Landstraße rückte bereits 2016 in den Fokus, als der Chef des Lilienthaler Unternehmens „Out of the blue“, Paul Hayman, anbot, dort eine Kita zu errichten und diese an die Gemeinde zu verpachten. Die Sache verlief im Sande, weil zwischenzeitlich der Umbau der Christoph-Tornée-Schule (CTS) beschlossen wurde. SPD-Fraktionsführer Oliver Blau betont, dass über die CTS hinaus weitere Kita-Plätze nötig sind.

Der Eigentümer soll zum Verkauf bereit sein. Zu klären bleibt, was auf dem Grundstück machbar ist. Denn darauf befindet sich eine denkmalgeschützte Wurt, die laut Behörde nicht angerührt werden darf. Die Gemeindeverwaltung hatte bereits den Auftrag erhalten, zu prüfen, ob das Grundstück für einen Schulneubau geeignet wäre. SPD-Mann Blau erwartet, dass das schwierig werden dürfte, eine Schule nebst Turnhalle dort unterzubringen. Einen Kita-Bau hält er jedoch in jedem Fall für möglich.

Über den Antrag von SPD, Grünen und Linken wird zu sprechen sein – wie bei Grundstücksangelegenheiten üblich wird dies hinter verschlossenen Türen passieren. Die Abstimmung darüber könnte im Oktober im Verwaltungsausschuss erfolgen. Gesprochen wird darüber aber bereits an diesem Donnerstag, 12. September, im Ausschuss für Bildung und Kultur.