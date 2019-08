In Vorwerk wurden Kinder an der Landesstraße 132 abgesetzt. "Unverantwortlich", findet Bürgermeister Thomas Müller. (André Fesser)

Vorwerk/Landkreis Rotenburg. Eigentlich sollte alles besser werden. Seit diesem Monat gilt im Landkreis Rotenburg ein neuer Fahrplan für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Die Busfahrzeiten sollten verbessert, der Schülerverkehr optimiert werden, so zumindest war es angekündigt. Hört man sich drei Wochen nach dem Fahrplanwechsel in der Gegend um, dann kommt man zu dem Ergebnis, dass der Plan zumindest in Sachen Schülerverkehr nicht aufgegangen ist. Im Kreishaus in Rotenburg gehen täglich Beschwerden ein. Ein Behördenvertreter spricht von Hunderten Anrufen und E-Mails.

Eine der Beschwerden kommt aus Vorwerk. Bürgermeister Thomas Müller hat sich an den Landkreis gewandt, weil die Kinder seiner Gemeinde seit dem Schulanfang vor einer guten Woche an einer stillgelegten Bushaltestelle an der Landesstraße 132 aus dem Bus steigen müssen. Müller findet, dass es besser wäre, sie in den Ort zu fahren, so wie es bis zu den Sommerferien üblich war. Nun aber sollten die Schüler nach dem Besuch der KGS in Tarmstedt oder der Grundschule in Wilstedt zu Fuß die Landesstraße passieren, um nach Hause zu kommen – aus Müllers Sicht unverantwortlich. Denn an dieser Stelle gibt es weder eine Ampel, noch einen Zebrastreifen. Und die Straße sei viel befahren: „Vor allem wenn die Autobahn dicht ist, herrscht hier reger Verkehr“, schildert er die Lage und macht sich Sorgen um das Wohl der Kinder. „Wer denkt sich so was aus?“

Hand und Fuß

Dabei macht Müller deutlich, dass er gegen Veränderungen gar nichts hat. Sie müssten nur Hand und Fuß haben. So hat seine Gemeinde auch mit viel Aufwand eine barrierefreie Bushaltestelle im Ort geschaffen, die nun nicht mehr angefahren wird. „Warum fragt man vor einer Änderung nicht einfach mal bei der Gemeinde nach, wie so was laufen könnte?“, echauffiert er sich.

Im Kreishaus in Rotenburg hat man den Ärger registriert, zumal Müller nicht der einzige Kritiker der Fahrplanreform ist. Da aber im Raum steht, dass die Kinder durch den Bushalt an der Landesstraße unnötig in Gefahr gebracht werden, behandele man derartige Fälle bevorzugt, sagt der Vertreter des Schulverwaltungsamts, Stefan Raatz. Die Geschichte aus Vorwerk habe ihn überrascht, denn eigentlich sollte der Bus an der stillgelegten Haltestelle auch gar nicht halten, sondern durch den Ort fahren. Ganz so, wie es sich auch der Bürgermeister wünscht. Daher habe man nun die beteiligten Busunternehmen angefragt, um zu erfahren, was da los ist.

Eines der Unternehmen sind die Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser (EVB). Auf Nachfrage unserer Redaktion heißt es dort, dass es sich um ein Missverständnis handeln muss. Denn bei der EVB geht man davon aus, dass die Schüler nicht an der Landesstraße aus dem Fahrzeug steigen, sondern mitten in den Ort gefahren werden. „Alle Busfahrer erhalten jetzt nochmals die Anweisung, die Haltestelle Vorwerk Ortsmitte zu bedienen“, teilt die EVB mit.

Einer Unternehmenssprecherin zufolge sei die Schülerbeförderung im Landkreis in den ersten Tagen des neuen Schuljahres nicht optimal verlaufen. Allerdings seien auch nicht alle Faktoren im Vorfeld planbar. Man wolle nun gemeinsam mit dem Landkreis und der Verkehrsgesellschaft nachsteuern. „Allerdings benötigen wir für jede noch so kleine Änderung die Zustimmung der Genehmigungsbehörde.“ In diesem Fall ist es die Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) in Hannover.

Auch im Kreishaus in Rotenburg geht man davon aus, dass man noch ein paar Wochen mit der Feinarbeit beschäftigt sein wird. Seit 2016 habe man die Fahrplanreform vorbereitet. Ein paar Dinge, das räumt Stefan Raatz aus dem Schulamt ein, sind dennoch schief gegangen. Dabei seien Verspätungen gleich nach Ferienende noch normal, sagt Raatz. „Da knirscht es regelmäßig.“ Die Busse seien voller als sonst, manche kauften sich erst mal eine neue Monatskarte, sodass sich die Wartezeiten addierten. Zudem müssten sich Fahrgäste erst mal an neue Linienführungen gewöhnen. Andere Beschwerden müsse man aber prüfen. Doch das brauche Zeit, so Raatz. „Denn bevor wir an einem Punkt etwas ändern, müssen wir schauen, ob sich dadurch nicht auch an anderer Stelle etwas ändert.“