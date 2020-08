An der Grundschule Falkenberg schweben die neuen Unterrichtscontainer ein, die sich auf zwei Etagen verteilen. Gedacht sind sie für einen gesamten Jahrgang, der dort untergebracht werden soll. (Lutz Rode)

Am Freitag wurden die letzten Module per Kran an ihren vorgesehenen Platz auf dem Nachbargrundstück an der Falkenberger Landstraße 45 gehievt. Vier Klassenräume, vier Gruppenräume, ein Verfügungsraum sowie einer für Mitarbeiter und ein Sanitärbereich sollen auf zwei Etagen verteilt werden. Die Eltern sind von der Gemeinde Lilienthal in einem Brief offiziell über die Baustelle informiert worden. Wie berichtet, sind die Container nicht rechtzeitig zum Schulstart einzugsbereit. Die Lieferung der Module hatte sich um eine Woche verzögert. Der Terminplan sieht vor, dass die Gemeinde die Module am 4. September übernimmt, dann die Zuwegung angelegt wird und schließlich der Bau abgenommen wird. Der erste Unterricht soll ab dem 14. September in den neuen Räumlichkeiten gegeben werden. Die beiden dritten Klassen ziehen dort ein.