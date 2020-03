Knapp 90 Millionen Euro Schulden hat die Gemeinde Lilienthal – und das ist noch nicht das Ende. Investitionen unter anderem in den Neubau der Schroeterschule werden die Schuldenlast noch vergrößern. Immerhin kann die Gemeinde in diesem Jahr zum ersten Mal zwei Millionen Euro aus laufenden Einnahmen tilgen. (Nicolas Armer)

Lilienthal. Eigentlich sollte der Finanzausschuss der Gemeinde Lilienthal den hohen Schuldenstand der Kommune am Dienstagabend nur zur Kenntnis nehmen. Doch dann entfachte Harald Rossol von den Querdenkern eine Generaldebatte. Er prognostizierte einen Schuldenstand von 120 Millionen Euro zum Ende der Wahlperiode 2021. „Das ist weder nachhaltig noch generationengerecht“, kritisierte Rossol.

Ende 2019 betrug der Schuldenstand der Gemeinde 60,5 Millionen Euro. Ende diesen Jahres werden es voraussichtlich 67,8 Millionen Euro sein. Und das sind nur die Schulden, die für Investitionen aufgenommen wurden. Hinzu kommen 8,5 Millionen Euro Kassenkredite. Das ist die Summe, mit der die Gemeinde ihr Girokonto überzogen hat. Weitere Schulden verstecken sich bei den Eigenbetrieben. So standen die Entsorgungsbetriebe Lilienthal zum Ende des vergangenen Jahres mit 13,6 Millionen Euro in der Kreide, die Wirtschaftsbetriebe Lilienthal mit 1,4 Millionen Euro und die Kommunale Wohnungsbau- und Entwicklungsgesellschaft mit 4,6 Millionen Euro. Macht zusammen 80,1 Millionen Euro Schulden plus Kassenkredite, ergo knapp 90 Millionen Euro. „Was, wenn die Zinsen wieder anziehen?“, fragte Tanja Ruczynski (CDU) in die Runde. Das mache ihr vor allem mit Blick auf die Kassenkredite große Sorgen.

Bürgermeister Kristian Tangermann erklärte, dass die Gemeinde in diesem Jahr erstmals zwei Millionen Euro aus den laufenden Einnahmen tilgen werde. „Wir haben stabile Einnahmen, aber zu hohe Pflichtausgaben“, erklärte der Rathauschef das Dilemma mit Blick auf den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz, den die Gemeinde erfüllen müsse, ohne dafür mit den nötigen Finanzmitteln ausgestattet zu sein. Tangermann machte keinen Hehl daraus, dass sich die Lage so schnell nicht bessern werde: „Der Schuldenstand der Gemeinde ist hoch und wird sich noch erhöhen, wenn ich an die Aufgaben denke, die vor uns liegen.“ Damit meinte er unter anderem den Neubau der Schroeterschule, aber auch den Bau einer fünften Grundschule.

Entschuldungsoffensive

Andreas Strassemeier von den Linken stellte die Notwendigkeit für den Bau einer fünften Grundschule infrage: „Das kostet uns mindestens 15 Millionen Euro, die wir nicht haben.“ Ende der 20er-Jahre würden die Schülerzahlen wieder sinken, verwies er auf entsprechende Prognosen. Wer die fünfte Grundschule wolle, müsse am Ende bei den freiwilligen Leistungen streichen. Das betreffe etwa das Hallenbad, die Gemeindebibliothek oder die Zuschüsse an die Vereine. „Die Schülerinnen und Schüler sind schon da. Wir brauchen die fünfte Grundschule“, entgegnete Bürgermeister Tangermann. Diese Frage sei unabhängig von dem geplanten Neubaugebiet an der Mauerseglerstraße zu betrachten. Mittelfristig allerdings könne das Baugebiet für eine künftige Auslastung der neuen Schule sorgen, so der Ausschussvorsitzende John Hansen (FDP) und betonte: „Ich möchte nicht, dass die Kinder in Container kommen.“ Rossol kritisierte, dass man vor ein paar Jahren ohne Not zwei Grundschulen geschlossen habe und nun auch noch eine zwar sanierungsbedürftige, aber nicht marode Grundschule abreiße, um Platz für einen Neubau zu schaffen: „Das ist das Gegenteil von Nachhaltigkeit.“ Die Entschuldungsoffensive der Querdenker fand indes keine Mehrheit im Ausschuss. Sie sieht vor, dass der Bürgermeister Gespräche über eine Entschuldung der Gemeinde mit Bund, Land und Landkreis führt.