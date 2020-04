Die Grundschulen bereiten sich darauf vor, dass der Unterricht für die Viertklässler bald wieder beginnt. (Frank Rumpenhorst/dpa)

Borgfeld. Noch ist nichts in trockenen Tüchern, doch die Vorbereitungen auf den Schulalltag an Grundschulen beginnen seit dieser Woche. Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne spricht von einem „sanften Einstieg“ in den neuen Schulalltag. Der könnte für Grundschulkinder, die die vierte Klasse besuchen, ab dem 4. Mai beginnen. Noch gibt es keine konkreten Vorgaben der Schulbehörden – weder in Bremen noch in Niedersachsen. Dennoch planen Schulleitungen und Lehrer-Teams bereits den schrittweisen Start in den Lernalltag zu Corona-Zeiten. „In zwei Wochen könnte es soweit sein. Wir haben natürlich schon ein paar Erfahrungen unter den neuen Bedingungen in der Notbetreuung gesammelt“, berichtet Schulleiterin Kerstin Kinner von der Grundschule am Borgfelder Saatland. Abstandsregeln von zwei Metern, auch beim Spielen, gehören für die Betreuungskinder zum neuen Schulalltag. „Das ist gar nicht so einfach“, sagt Kinner. Nur wenige Räume werden geöffnet. Alle zwei Stunden müssen sich alle Kinder und Lehrerinnen die Hände waschen. Demnächst wird dieses Experiment wohl in größerem Rahmen fortgeführt.

Schulleiterin Kerstin Kinner rechnet damit, dass ab dem 4. Mai die Viertklässler die Schule besuchen werden. „Der Unterricht wird dann zwar eingeschränkt anlaufen. Dem Vernehmen nach sollen die Kernfächer wie Deutsch und Mathematik unterrichtet werden und wohl auch eine Fremdsprache“, sagt die Schulleiterin. Sie müsse abwarten, wie die Vorgaben im Einzelnen aussehen, aber sie mache sich selbstverständlich schon Gedanken, sagt Kinner.

Risikogruppen bleiben zu Hause

64 Kinder könnten in zwei Wochen in Borgfeld wieder die Schule besuchen. Unterrichtet werden würden sie dann in kleinen Gruppen, höchstens 15 Kinder sollen nach Expertenmeinung in einem Raum beschult werden. "Demnach brauchen wir die doppelte Anzahl von Lehrerinnen und Lehrern pro Klasse. Mann müsste ein Hygienekonzept erstellen und einen genauen Fahrplan für die Schülerströme entwerfen. "Einen Stuhlkreis wird es vorerst nicht geben", sagt Kinner. Risikogruppen, sowohl in der Lehrerschaft als auch unter den Kindern, seien vom Unterricht ausgenommen.

Bislang läuft die Unterrichtsplanung an der Borgfelder Grundschule über ein ausgeklügeltes System. 40 Lehrerinnen und Lehrer organisieren sich in Videokonferenzen und stimmen das Home-Schooling-Konzept untereinander ab. Schulleiterin Kerstin Kinner stellt Unterrichtsmaterialien vor die Schultür, diese werden dann von Elternsprechern abgeholt und weiter an Eltern und Kinder verteilt. „Wir haben Bastelmaterial zusammengestellt, geben Bücher und Arbeitshefte aus.“ Bislang sei der Stoff nur wiederholt worden. Sollte der Unterricht an Schulen bis auf weiteres eingeschränkt ablaufen, müssten Sprechstunden für Kinder organisiert werden. Unterricht werde auch über Apps und Online-Plattformen organisiert. „Allerdings muss vorausgesetzt sein, dass alle Kinder einen Zugang dazu haben. Das kann man nicht unbedingt voraussetzen“, sagt Kerstin Kinner.