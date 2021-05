In geteilten Klassen können alle Schülerinnen und Schüler wieder vor Ort unterrichtet werden. (Uwe Anspach)

Landkreis Rotenburg. Raus aus dem Homeschooling, rein ins Klassenzimmer: Für viele Schüler in Niedersachsen geht am Montag die Schule wieder los. Denn das Land lockert einige Corona-Regeln. An die neue Rechtslage passen die Landkreise ihre Allgemeinverfügungen an. Änderungen gibt es nun auch im Landkreis Rotenburg. Als Hochinzidenzkommune gelten die bisherigen Regelungen zwar weiter, Schulen und Kitas öffnen indes wieder. Die Lockerungen gibt es bei einer Sieben-Tage-Inzidenz bis maximal 165.

Die Kindertageseinrichtungen wechseln ab diesem Montag, 10. Mai, in den eingeschränkten Regelbetrieb („Kita-Szenario B“). Das teilt eine Sprecherin der Rotenburger Kreisbehörde mit. Damit könnten alle Kinder, die in der jeweiligen Einrichtung einen Betreuungsplatz haben, wieder zurück in Krippe, Kindergarten oder Hort. Es gelten Hygienevorschriften und feste Raumaufteilungen, gruppenübergreifende Angebote können nicht stattfinden. Kindertagespflegepersonen können einen Regelbetrieb unter Beachtung von Hygienevorschriften anbieten.

Schulen im Landkreis Rotenburg bieten ab Montag Präsenzunterricht im Wechselmodell („Szenario B“) an. In geteilten Lerngruppen – rotierend die eine Hälfte der Schülerinnen und Schüler vor Ort in der Schule lernend, die andere Hälfte von zu Hause aus – kommen somit alle Schülerinnen und Schüler wieder in ihre Schulen und lernen zusammen mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern unter Anleitung ihrer Lehrkräfte. Maskenpflicht und Corona-Testpflicht haben weiter Bestand.

Nähere Informationen im Internet auf der Seite des Landkreises Rotenburg unter www.lk-row.de/vorschriftencorona.