Die Schroeterschule in Lilienthal soll durch einen Neubau ersetzt werden. (Lutz Rode)

Die Lage ist ernst, und daher stehen den Lilienthaler Finanzpolitikern unruhige Zeiten bevor. Die Gemeindeverwaltung hat am Montagabend im Ausschuss für Bürger- und Innere Dienste ihren Entwurf für den Haushalt des kommenden Jahres vorgelegt. Wie berichtet, weist das Papier einen Fehlbetrag von rund zwei Millionen Euro aus, da der Gemeinde in annähernd dieser Höhe die Einnahmen wegbrechen. Über die Frage, was das für Lilienthal im Detail bedeutet, werden in den kommenden Wochen die Fachausschüsse diskutieren. Allerdings wurde schon zum Auftakt der Haushaltsberatungen im Rathaus die Forderung laut, bereits beschlossene Investitionen noch einmal zu verschieben.

Tatsächlich drückt es an allen Enden. Lilienthals Kämmerer Hartmut Schlobohm geht derzeit von einem Rückgang beispielsweise der Gewerbesteuereinnahmen von 650 000 Euro aus. Die Einkommensteuer sinkt um 500 000 Euro und die Wirtschaftsbetriebe Lilienthal (WBL), die unter anderem das derzeit geschlossene Hallenbad betreiben, werden voraussichtlich 300 000 Euro weniger an die Gemeinde abführen, als die Verwaltung es sich wünschen würde. Zwar gebe es Schlobohm zufolge in der Rechnung noch einige Unbekannte, Stand jetzt sei eine wirkliche Lagebesserung aber nicht in Sicht. Ohne die Corona-Pandemie hätte Lilienthal nach Einschätzung der Experten im Rathaus einen ausgeglichenen Haushalt vorgelegt, angesichts der Belastungen durch die Krise müsse man aber auch in den kommenden Jahren mit Fehlbeträgen planen. Die nächste schwarze Null ist demnach erst 2024 in Sicht.

Dieser Rechnung mochte die Grüne Erika Simon in der Sitzung nicht recht trauen. Sie verwies auf die pandemiebedingten Belastungen auch der regionalen Wirtschaftsbetriebe und warf die Frage in den Raum, ob es denn überhaupt realistisch sei, Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von sieben Millionen Euro zu erwarten. Kämmerer Schlobohm antwortete, dass er in die Betriebe nicht hineingucken könne, die zur Verfügung stehenden Daten aber Anlass zu optimistischen Annahmen böten. Zumal die Treiber der Gewerbesteuer Betriebe aus den Bereichen Handwerk, Fertigung oder Industrie seien und er zuversichtlich sei, dass dieser Sektor besser durch die Krise kommt als beispielsweise die Gastronomie.

Das Problem der Gemeinde besteht darin, dass sie eigentlich Überschüsse erwirtschaften müsste, um damit laufende Kredite zu bezahlen und im Gegenzug mit Zustimmung der Kommunalaufsicht des Landkreises neue Kredite für anstehende Investitionen aufnehmen zu können. Da an Überschüsse derzeit aber nicht zu denken ist, hat die Verwaltung ihren Wunschzettel bereits zusammengestrichen, sodass ein Betrag von 5,5 Millionen Euro übrig bleibt, der über neue Kredite finanziert werden müsste. Darin enthalten sind beispielsweise Ausgaben für den Baubetriebshof, neue Feuerwehrfahrzeuge, aber auch den Neubau der Schroeterschule.

Das brachte den Querdenker Harald Rossol auf den Plan, der anregte, das Schroeterschule-Vorhaben, aber auch den Bau einer fünften Grundschule in Lilienthal auf später zu verschieben. Rossol betonte, er glaube nicht daran, dass sich die Finanzlage der Gemeinde bis 2024 wieder verbessert. Vielmehr könnte sich das Pandemieproblem noch verschärfen, wenn im kommenden Frühjahr eine dritte Infektionswelle einsetzen sollte. Daher habe die Gemeinde auch in finanzieller Hinsicht „jegliche Maßnahmen zu ergreifen, die das Überleben sichern“.

Rossol kündigte an, diesen Ansatz weiterverfolgen zu wollen, erhielt aber Widerspruch von Gert Traupe. Der SPD-Vertreter warnte davor, Investitionen zu verschieben, weil die Verzögerung solcher Planungen in aller Regel mit Kostensteigerungen verbunden seien. Auch CDU-Mann Nicolas Laack riet zum Optimismus und der Hoffnung, dass sich die Krise durch einen Corona-Impfstoff eindämmen lasse.