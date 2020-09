Am Gymnasium Lilienthal hat der Schulverein gewählt. Jens Walter-Sentker hat sich bereit erklärt, den Vorsitz des Schulvereins weiterhin zu übernehmen – vorerst. (fr)

Lilienthal. Auch wenn er keine Kinder mehr an der Schule hat: Jens Walter-Sentker setzt seine Arbeit als Schulvereins-Vorsitzender des Gymnasiums Lilienthal fort. Weil bei der anstehenden Wahl in dieser Woche niemand gefunden wurde, der den Job übernehmen möchte, erklärte sich der Lilienthaler bereit, zumindest bis zur nächsten Hauptversammlung im Mai 2021 weiterzumachen. Die Zeit bis dahin soll genutzt werden, um einen Kandidaten für die Nachfolge zu finden.

Der Schulverein betreibt unter anderem die Cafeteria des Gymnasiums. Ab dem kommenden Montag übernimmt er mit zwei zusätzlich eingestellten Mitarbeiterinnen auch die Ausgabe des Mittagessens. Mit dem Start des offenen Ganztagsschulbetriebs gibt es nun auch ein Mensa-Angebot an der Schule. Zubereitet wird die Mittagsverpflegung von dem Bremer Caterer „Good food and more“. Die Schüler können sich bei einer Internet-Plattform registrieren lassen und dann ihr Essen im Voraus buchen. Um die Arbeit zu vereinfachen, will sich der Schulverein dafür einsetzen, dass eine neue professionelle Spülmaschine angeschafft wird, die das jetzige wenig rückenfreundliche Gerät ersetzt.

Wie die stellvertretende Vorsitzende Svea Hammerström berichtet, unterstützt der Verein verschiedene Aktivitäten des Schullebens: Er stiftet Preise für Schulwettbewerbe, bezuschusst Chor- oder Theaterfahrten oder hat auch im vergangenen Jahr die Schulsanitäter-Ausbildung von mehreren Gymnasiasten bezahlt. Mit der Volksbank fand sich im Jahr 2019 auch ein Sponsor, der die Anschaffung von drei Tablets übernahm. Sie stehen Schülern für den Notfall bereit, wenn etwa Abiturprüfungen anstehen und die eigenen Rechner plötzlich ausfallen. Die Schüler können dann leihweise mit den Tablets weiterarbeiten.

Der Schulverein des Gymnasiums hat nach eigenen Angaben etwa 600 Mitglieder. Neue Mitstreiter sind stets willkommen. Weil diesmal wegen Corona die Einschulung für die neuen Fünftklässler anders als sonst verlief, will der Verein in den nächsten Tagen ein Papier auf den Weg bringen, das die Eltern über seine Arbeit informiert und für einen Beitritt werben soll.