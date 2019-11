Auf dem Schulhof gibt es offensichtlich eine neue Attraktion. (Schulverein)

Worpswede. Tief in seine Kasse gegriffen hat der Schulverein Worpswede: Rund 40 000 Euro machte er locker, um den Schulhof der Grundschule Im Rusch kräftig aufzupeppen. Um die große Kletter-Pyramide, die sich Schulkinder schon seit vielen Jahren wünschten, Schaukel und andere Spielgeräte anschaffen zu können, haben die Kinder vor den Sommerferien einen Sponsorenlauf absolviert. Unter Federführung des Vereins wurde der Schulhof nun aufwendig von Grund auf saniert, planiert und neu angelegt. Eine Woche lang war eine Fachfirma vor Ort, insbesondere spezielle Fallschutzplatten unter den Geräten treiben dabei die Kosten in die Höhe. Einige Restarbeiten sind zwar noch zu erledigen, der Großteil der Neuanschaffungen aber wurde von den Kindern der Schule bereits freudig in Betrieb genommen.

Aber auch im Vorfeld war der Enthusiasmus groß: Die Kinder seien beim Sponsorenlauf so motiviert gewesen, dass es manch einem der Sponsoren wohl überraschend teuer zu stehen gekommen sei, berichtet die Schulvereinsvorsitzende Petra Papenfuß. Rund 15 000 Euro kamen allein so zusammen.

Die weiteren Mittel hat der Schulverein aus verschiedenen Töpfen generiert: So wurden Spenden und Mitgliedsbeiträge über zwei Jahre lang angespart. Ebenso wurden die Erlöse aus der Pfandbox von Edeka Winkler und eine Zuwendung der Ruth-und-Helmut-Middeldorf-Stiftung sowie Einkünfte aus Schulveranstaltungen und dem Weihnachtsmarkt im Jahr 2017 beiseitegelegt. Der Markt, der nur alle zwei Jahre stattfindet, feiert in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag. Er ist dieses Mal für Sonnabend, 30. November, geplant.