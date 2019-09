Heiner Schumacher (Jonas Kako)

Blockland. Lässt sich die Wahl eines Ortsamtsleiters einfach verschieben, obwohl die Wahlperiode seit drei Monaten abgelaufen ist? Und: Kann eine laufende Amtsperiode auch ohne Neuwahl um ein Jahr verlängert werden? Diese Fragen stellt der amtierende Blocklander Ortsamtsleiter, Heiner Schumacher (CDU), zurzeit an die Bremer Senatskanzlei. Im Oktober solle das Ergebnis vorliegen, bestätigte der Blocklander Beiratssprecher Jan Hendrik Schumacher (CDU) – Sohn des Ortsamtsleiters – auf Nachfrage. Die Bremische Behörde äußert sich bislang nicht zu dem Fall.

Nach der konstituierenden Beiratssitzung Anfang August hatte Ortsamtsleiter Heiner Schumacher einige Beiratsmitglieder dem Vernehmen nach in seine Pläne eingeweiht und damit im Blockland Verwirrung gestiftet. Jetzt äußert sich der langjährig amtierende Ortsamtsleiter erstmals zu den Gerüchten um seine Kandidatur. Eines ist dabei ganz klar: Heiner Schumacher will sich nicht zur Wahl stellen. „Ich will einfach prüfen lassen, ob ich das Amt um ein Jahr verlängern kann“, berichtet er im Gespräch. Eine weitere Amtsperiode von vier Jahren ist dem Blocklander zu lang. „Und einen Wahlgang durchzuführen, um dann nach einem Jahr zurückzutreten, das gehört sich nicht“, findet der Ortspolitiker. Seit 40 Jahren widmet sich Heiner Schumacher der Politik am Deich, 16 Jahre lang war er im Beirat tätig, acht als Beiratssprecher.

„25 Jahre Ortsamtsleiter, das wäre ein krönender Abschluss“, sagt er. Eine Sache ist ihm dabei besonders wichtig: „Es gibt kein Duell zwischen dem Kandidaten Gerd Gartelmann und mir.“ Er selbst habe Gartelmann zur Ortspolitik gebracht. „Es gibt keinen Clinsch zwischen uns.“ Der Vorschlag, sein Amt einfach zu verlängern, sei „von außen“ an ihn herangetragen worden. „Wenn das nicht geht, dann geht das eben nicht.“ Aber versuchen wolle er es wenigstens, sagt der Ortsamtsleiter.

Der ehemalige Beiratssprecher Gerd Gartelmann (CDU) wartet indes geduldig auf eine Entscheidung. Er geht bislang von einer Stichwahl aus. „Wenn ich nicht gewählt werden sollte, bin ich keinem böse“, erklärt der Landwirt auf Nachfrage. „Aber die Ungewissheit, und dass keiner aus der eigenen Partei mal einen Ton dazu sagt, finde ich befremdlich.“ Im August hatte Gartelmann sich als Beiratssprecher verabschiedet, um sich als Ortsamtsleiter zur Wahl zu stellen. Damals gingen die Beiratsmitglieder noch von einem gemeinsamen Plan aus: Gerd Gartelmann sollte ehrenamtlicher Blocklander Ortsamtsleiter werden. Wie die Sache nun ausgeht, ist ungewiss.

Ob eine Verlängerung der Amtszeit eines ehrenamtlichen Ortsamtsleiters ohne Wahl möglich ist, wird vermutlich gerade geprüft. Vor zwei Wochen schien die verantwortliche Referatsleiterin Viola Kral indes noch nicht über das Verfahren informiert worden zu sein. Aus der Abteilung für Angelegenheiten der Beiräte und der Ortsämter hieß es – „die ehrenamtliche Ortsamtsleitung ist so lange im Amt, bis dass eine neue gewählt worden ist. Bestimmte Fristen hierfür sieht das Gesetz nicht vor, allerdings sollte das natürlich nicht allzu lange nach dem Ablauf der Wahlperiode erfolgen. Wir gehen davon aus, dass in der nächsten Woche eine Entscheidung darüber getroffen wird, wie es im Blockland weitergeht“, schrieb Kral am 6. September aus dem Rathaus.