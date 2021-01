Krankenschwester Silvia Michaelis verabreicht dem 33-jährigen Notfallsanitäter Christoph Stege die zweite Impfdosis. (Christina Klinghagen)

Zeven. Geduldig warten einige Männer aus dem Rettungsdienst an diesem Vormittag auf ihren Einsatz. Ein beheiztes Zelt bietet ihnen Schutz vor dem Schneegestöber, das zusehends stärker wird. Die Unterhaltung stoppt abrupt, als plötzlich eine Lautsprecherdurchsage erfolgt, bei der einer der Herren zur Registrierung aufgefordert wird. Hierbei handelt es sich keinesfalls um einen Notfall, sondern um den zweiten Corona-Impfdurchgang, für den an diesem Tag 69 Personen aus dem Rettungsdienst im Impfzentrum Zeven vorgesehen sind.

Noch ist das Impfzentrum in der Dr.-Otto-Straße 2 nicht im Betrieb, weil es an Impfstoff mangelt. Wie Heike von Ostrowski, Dezernentin des Landkreises Rotenburg, schildert, habe es dort aber immer wieder einmal Impfdurchgänge gegeben, um den Ablauf zu testen. Für alle Beteiligten sei dies eine wertvolle Erfahrung gewesen. Im Rahmen dessen seien ausschließlich übrig gebliebene Impfdosen aus Altenpflegeheimen an Personal aus der Gruppe 1, die nach der Impfverordnung höchste Priorität haben, gegeben worden. Somit hätten aktuell gut dreiviertel der Mitarbeiter aus dem Rettungsdienst eine Erstimpfung erhalten. Mangels Impfstoff bleibt es nun im Impfzentrum vorerst ruhig. „Wir rechnen damit, dass wir in der sechsten Kalenderwoche eine neue Lieferung erhalten“, sagt Ostrowski. Es sei jedoch noch nicht absehbar, wie viele Dosen dem Landkreis dann zur Verfügung gestellt werden.

„Wenn wir leer laufen, haben wir unser Ziel erreicht“, gibt der Arzt Oliver Meyer zu verstehen. Dies sei bereits in der nächsten Woche der Fall. Wie er betont, habe man über 3000 Dosen verimpft und dabei keine Spritze wegwerfen müssen. Aus seiner Sicht sei dies eine organisatorische Leistung, über die er sich ebenso freut wie Impfzentrum-Leiter Rüdiger Krause. Man habe alles daran gesetzt, den Impfstoff bestmöglich zu verteilen. Nach der Ankunft komme der Impfstoff aus der Kühlbox direkt in den Kühlschrank finden, wo er bei zwei bis acht Grad Celsius gelagert wird. Insgesamt sechs Spritzen könne man mit einer Ampulle bestücken. Wie Krause erzählt, würde man am Morgen des Einsatzes nur die Menge Impfstoff für den Transport zu Senioreneinrichtungen entnehmen, die benötigt wird. Bis zu acht Stunden sei der Impfstoff aus der Kühlbox einsetzbar. Daher seien schnelle Entscheidungen, falls etwas von den Spritzen übrig bleibt, entscheidend. Am Telefon würde dann erfragt werden, wer vom Priorität-1-Personal noch nicht geimpft ist, was offensichtlich gut geklappt hat.

Seit Impfbeginn wurden im Landkreis Rotenburg 3194 Personen geimpft. Hiervon erhielten 2156 die Erstimpfung und 1038 die Zweitimpfung. In den Senioren- und Pflegeheimen haben die Bewohner aus elf Einrichtungen bereits eine Zweitimpfung erhalten. In 14 Einrichtungen ist für die dort lebenden Menschen eine Erstimpfung erfolgt. Drei Senioren- und Pflegeheime haben einen Termin für eine Erstimpfung bis zum 1. Februar und fünf weitere warten auf eine Terminvergabe. Die soll bei der nächsten Lieferung für Erstimpfstoff erfolgen. Wie der Landkreis Rotenburg weiter mitteilt, wurde in der Ostemed-Klinik Bremervörde das Priorität- 1-Personal vollständig geimpft. Im Agapleseon Diakonieklinikum Rotenburg konnte das entsprechende Personal bisher zur Hälfte geimpft werden.

Aufgrund des fehlenden Impfstoffes können für das Impfzentrum Zeven noch keine Impftermine vergeben werden. Daher ist bei der seit Donnerstag freigeschalteten Hotline noch keine Reservierung für Termine möglich. Bisher werden auf der Impfplattform und dementsprechend bei der Impfhotline nur die Impfzentren aufgeführt, die auch freie Termine vergeben können. Von den insgesamt 50 Impfzentren in Niedersachsen waren bis kürzlich nur 18 gelistet. „Leider ist auf der Impfplattform nicht zu erkennen, welche Impfzentren es insgesamt gibt und dann gekennzeichnet, wo es freie Termine gibt. Wir haben dazu schon mit dem Land Kontakt aufgenommen und erwarten, dass es hier noch eine Änderung gibt“, erklärt Landrat Hermann Luttmann. Man wolle jedoch über die Presse, die Facebookseite und die Internetseite des Landkreises darüber informieren, wann die ersten Termine freigeschaltet werden. Auf der Webseite www.impfportal-niedersachsen.de gibt es nähere Informationen zum Ablauf der zentralen Terminvergabe. Ebenso gibt es eine Hotline, die zum Start binnen einer Stunde mehr als 700.000 Anrufversuche registriert hatte. Wegen dieser Überlastung sei es möglich, dass der Anrufer die Ansage höre, dass die Nummer nicht vergeben sei. Es sei ein technischer Fehler, an dem gearbeitet werde. Anrufer werden gebeten, es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal zu versuchen.