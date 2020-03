Ursula Frerker-Müller spricht in der Lilien-Apotheke in Lilienthal durch eine Plexiglasscheibe geschützt mit einer Kundin. Auch in ihrem Arbeitsbereich hat sich im Zuge der Corona-Krise viel geändert. (CARMEN JASPERSEN)

Worpswede/Wilstedt. Die Arztpraxen und Apotheken zwischen Wümme und Hamme bleiben nicht von den Auswirkungen des Coronavirus verschont. Die Lage scheint sich kaum von der aus den bundesweiten Berichten zu unterscheiden, auch hier klagen Ärzte über fehlende Schutzkleidung, verschobene Untersuchungen und veränderte Arbeitsabläufe.

„Die Kontakte mit den Patienten sind auf ein Minimum beschränkt“, sagt Detlef Risch, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) für den Landkreis Osterholz und Vorsitzender der Kreisärzteschaft. Risch betreibt eine Hausarztpraxis in Worpswede. Alle Routineuntersuchungen habe er verschieben müssen, das gehe den Kollegen genauso. „Derzeit verbringe ich sehr viel Zeit am Schreibtisch“, sagt Risch. Viele Sprechstunden finden jetzt per Video oder Telefon statt. „Es ist sehr aufwendig, eine Diagnose am Telefon zu machen und die Schwere einer Krankheit festzustellen“, sagt der Allgemeinmediziner. Deshalb arbeite er derzeit an vielen Tagen sogar bis spätabends, und das sei in den meisten Praxen gerade der Fall.

Eine Krankschreibung ist jetzt auch telefonisch möglich, darauf haben sich die Kassenärztliche Vereinigung und der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen kürzlich geeinigt. Ein Problem bringen die telefonischen Sprechstunden mit sich: Die Krankenkassen zahlen bislang nicht dafür. „Die Ausfälle werde ich wahrscheinlich erst in etwa vier Monaten bemerken“, so Risch. Was die angekündigten Ausgleichszahlungen der Bundesregierung für niedergelassene Ärzte angeht, zeigt er sich deshalb skeptisch. Er habe alle Vorsorgeuntersuchungen absagen müssen, das mache etwa 20 Prozent seines Umsatzes aus.

Mit großen Umsatzeinbußen rechnet Traugott Riedesel, Allgemeinmediziner aus Wilstedt, vorerst nicht, allerdings beobachtet auch er die „gravierenden Veränderungen.“ In der Praxis tragen alle einen Mundschutz, mehr als drei Patienten sollen nicht in die Praxis und werden auf verschiedene Räume verteilt. „Die Rezepte werden direkt an die Apotheken verschickt und Hausbesuche auf das Nötigste beschränkt“, sagt Riedesel. Pflegeheime besuche seine Praxis nur auf ausdrückliche Aufforderung hin. Zudem gebe es in seiner Praxis einen separaten Ein- und Ausgang, den die Patienten jetzt benutzen. Die Arzthelferinnen seien jetzt mit einer Acrylglasscheibe von den Patienten abgeschirmt. Riedesel hat aber auch positive Nachrichten: „Wir haben keine Akzeptanzprobleme aufseiten der Patienten.“ Auch bei älteren Menschen sei inzwischen das Distanzhalten angekommen, hat Riedesel beobachtet. Und: „Wir haben eine Spende von 100 selbstgemachten, textilen Schutzmasken bekommen, die auch wiederverwertbar sind. Davon war ich sehr angetan“, sagt der Arzt.

Denn das größte Problem ist die Beschaffung von Schutzkleidung, auch in Wilstedt. „Wir sind nicht hinreichend mit Schutzmaterialien ausgestattet“, sagt Traugott Riedesel. Besonders die Praxen, die noch keinen Corona-Fall hatten, hätten schlechte Aussichten auf eine Aufstockung der Materialien. Detlef Risch kann das gleiche für die Arztpraxen im Kreis Osterholz sagen. „Die KVN bemüht sich um Schutzkleidung, allerdings ist bislang nichts auf dem Weg, geschweige denn bei uns angekommen“, sagt er.

Das bestätigt der Landkreis Osterholz auf Anfrage. Dem Landkreis werde zunehmend signalisiert, dass die Beschaffung von Schutzausrüstung, also Masken, Schutzkitteln und Schutzbrillen schleppend laufe. Die Lager in Krankenhäusern, bei Hausärzten und Pflegeeinrichtungen könnten aufgrund von Lieferengpässen nur bedingt wieder aufgefüllt werden. Der Landkreis habe außerdem dazu aufgerufen, nicht benötigte Schutzkleidung und Desinfektionsmittel an Hausärzte oder Krankenhäuser zu spenden. Beim Rettungsdienst im Landkreis Osterholz seien aber bisher ausreichend Schutzmaterialien vorhanden.

Detlef Risch praktiziert als Hausarzt in Hüttenbusch und vertritt obendrein die Interessen der Ärzte im Landkreis. (Bernd Kramer)

Und noch von einem weiteren Problem berichtet Risch. Die Laborkapazitäten für die Auswertung der Corona-Tests würden knapp werden. Die Abstriche lägen zwar im Testzentrum des Landkreises, es dauere aber, bis die ausgewertet sind.

Auch die örtlichen Apotheken bemerken die Veränderungen. Auch dort sollen inzwischen nur noch maximal drei Kunden auf einmal im Geschäft sein. „In den letzten 14 Tagen war unglaublich viel los. Mittlerweile hat sich der Ansturm etwas gelegt“, berichtet Ursula Frerker-Müller, Inhaberin der Lilien-Apotheke in Lilienthal. Seit Montag verkaufen die Apothekerinnen auch dort hinter Plexiglasscheiben. „Der Betrieb hat sich sehr ins Backoffice verlagert. Wir holen die Rezepte bei Arztpraxen ab. Unser Bote hat sehr viel zu tun“, erzählt Frerker-Müller.

Außerdem habe sie beobachtet, dass die Kunden sich gerade mehr mit Medikamenten, zum Beispiel mit Schmerzmitteln eindecken. „Ich will aber nicht von Hamsterkäufen reden.“ Ihre Mitarbeiterinnen müssten gerade sehr belastbar sein. Viele Kunden hätten Desinfektionsmittel vorbestellt, erzählt Frerker-Müller. Wie man es aus vielen Apotheken hört, mixt man auch in der Lilien-Apotheke Desinfektionsmittel selbst, um es dann an umliegende Arztpraxen oder Kunden zu liefern.