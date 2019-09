Die Kettensäge, hier in den Händen eines Profis, ist schnell angesetzt. In Wilstedt wollen die Gemeindepolitiker nun klarere Regeln für den Baumschutz im Ort verfassen. (Frank Koch)

Wilstedt. Immer wieder muss sich die Wilstedter Gemeindepolitik um den Baumschutz im Ort kümmern. Zwar gibt es mit der seit 2013 geltenden Baumschutzsatzung ein Regelwerk, das festschreibt, welche Bäume als schützenswert anzusehen sind und daher nicht ohne Weiteres gefällt werden dürfen. Wie sich gezeigt hat, ist die Satzung aber nicht ausreichend konkret verfasst. Daher hat die CDU-Fraktion wie berichtet beantragt, das Papier zu überarbeiten. Der Dorfentwicklungsausschuss hat daraufhin einige Ideen entwickelt.

Bereits vor den Sommerferien beschlossen war die Einrichtung einer Arbeitsgruppe, in der Bürgermeister Traugott Riedesel (SPD), Hanna Schulz (Natürlich Wilstedt) und Stefan Kück-Lüers (CDU) gemeinsam Vorschläge erarbeiten sollen, um sie zur Dezember-Sitzung dem Gemeinderat vorzulegen. Riedesel zufolge hat sich die Gruppe aus Termingründen aber bislang nicht treffen können.

Umfanggrenze könnte sinken

So steht bislang nur die Ideensammlung des Dorfentwicklungsausschusses im Raum. Die CDU selbst hatte beispielsweise angeregt, künftig ganz konkret festzulegen, welche Ersatzmaßnahme im Falle einer Fällung eines geschützten Baumes zu leisten ist. Dem Vorschlag nach könnte ein Baum mit einem Stammumfang von 60 Zentimetern durch sechs Bäume mit einem Stammumfang von jeweils zehn Zentimetern ersetzt werden. Zudem sollte festgelegt werden, wo genau die neuen Bäume stehen sollen.

Die geltende Satzung trifft derartige Festlegungen nicht. Zwar fordert sie im Falle einer Fällung Ersatzpflanzungen „in angemessenem und zumutbarem Umfang“ und enthält Angaben zu geschützten Baumarten und -größen. Die Realität im Dorf sieht aber anders aus. Sucht man nach Laubbäumen, Kiefern oder Eiben mit einem Stammumfang von mehr als einem Meter, dann betreffe das in erster Linie noch die älteren Hofstellen, sagt Bürgermeister Riedesel. Man dürfe jedoch nicht außer Acht lassen, was den Ort ausmache. Und das ist eben ein üppiger Baumbestand mit Exemplaren auch unterhalb der Ein-Meter-Marke.

So verdichten sich die Hinweise, dass künftig auch Laubbäume mit einem Stammumfang ab 50 Zentimetern von der Satzung geschützt werden könnten. Als Ersatzmaßnahme, so der Ausschussvorsitzende Jakob Schnackenberg (SPD), könnte man darüber reden, einen gefällten Baum durch zwei Neuanpflanzungen zu ersetzen. Auch deren Standort sollte bestimmt werden. Rita Becker (CDU) regte an, über die Schaffung eines Bürgerwaldes im Umfeld des Heidebades nachzudenken. Auch Traugott Riedesel sprach sich dafür aus, viel entschiedener im öffentlichen Raum nachzupflanzen. Er betonte aber auch, dass Bäume nicht nur oberirdisch schutzbedürftig sind, sondern auch im Wurzelbereich, was eine Pflanzung am Straßenrand oftmals problematisch mache.

Bei allem Bemühen um den Erhalt des Grüns setzte sich der Bürgermeister aber auch für einen pragmatischen Umgang mit dem Thema ein. Bei der inneren Ortsentwicklung komme man auch mal an den Punkt, auf Grundstücken bauen zu wollen, auf denen jetzt noch Bäume stehen. „Wir sollten flexibel sein und nicht so hartleibig damit umgehen, wenn mal ein Baum weg soll.“ Ansonsten könnte die reformierte Baumschutzsatzung am Ende die Gemeindeentwicklung hemmen.

Weitgehend einig waren sich die Ausschussmitglieder in dem Punkt, dass Zuwiderhandlungen künftig mit einem Ordnungsgeld belegt werden sollen. Wer sich also nicht an die Satzung hält, müsste tief in die Tasche greifen. Im Gespräch ist ein Betrag von 2000 Euro.

Ginge es nach dem parteilosen Gerd Heins, dann müsste die Baumschutzsatzung grundsätzlich überarbeitet werden. Bislang fallen Nadelbäume, Birken, Pappeln und viele Obstbäume nicht unter die Schutzregeln. Dies gelte es zu ändern, so Heins: „Birken und Pappeln sind auch Bäume, wir sollten sie nicht als minderwertig ansehen.“