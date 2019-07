Auch diese zweite Villa soll noch abgerissen werden. Allerdings müssen erst die Bewohner – einige Schwalben – ausgezogen sein. (Lange)

Der Landkreis Osterholz hat Abrissarbeiten auf einem Grundstück an der Riesstraße in Ritterhude gestoppt. Der Grund: Schwalben. Sie dürfen nach dem Bundesnaturschutzgesetz weder gestört, gefangen oder getötet werden. Die Volksbank Immobilien GmbH (VBI) will auf dem Areal ein Mehrfamilienhaus mit neun Mietwohnungen errichten. Gegenüber der Redaktion erklärt sie, dass in dem nun bereits abgerissenen Haus keine Schwalben gewesen seien. Laut Ortwin Vogel vom örtlichen Naturschutzbund (Nabu) hat sich aber ein Bürger gemeldet und von den Schwalben berichtet. Daraufhin habe Vogel der Verwaltung Bescheid gesagt und sei zur Baustelle gefahren. An den Giebeln des noch stehenden Hauses habe er belegte Nester ausgemacht. Der Landkreis wollte daraufhin mit der VBI über die Verschiebung der Abrissarbeiten sprechen, teilte eine Sprecherin mit. Der Abriss eines Hauses, das Lebensstätte geschützter Tiere wie Schwalben, Hornissen oder Fledermäusen ist, verstoße gegen den besonderen Artenschutz. Im vorliegenden Fall sei keine Ausnahmegenehmigung erteilt worden.