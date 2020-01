833 Liter Regen pro Quadratmeter fielen im Jahr 2019 im Verbandsgebiet des GLV – ein durchschnittlicher Wert, allerdings ungleich über die Monate verteilt. (Hildenbrand/DPA)

Osterholz/Rotenburg. Zu trocken, zu nass, genug Regen, aber zur falschen Zeit? Gefühlt kann es das Wetter sowieso niemandem recht machen, egal, ob er beruflich davon abhängig ist oder nicht. Der Gewässer- und Landschaftspflegeverband (GLV) Teufelsmoor hat nun anlässlich seiner Ausschusssitzung in Augustendorf Zahlen zum Niederschlag aus den vergangenen neun Jahren vorgelegt, die bei einer Einordnung des Wetters zumindest hilfreich sein können.

Seit 2018 gibt es Mittelwerte, die sich aus sechs Messstellen im rund 630 Quadratkilometer großen GLV-Gebiet in den Landkreisen Osterholz und Rotenburg errechnen. Dazu zählen neben der schon länger bestehenden Hüttenbuscher Messstelle die Abwasserreinigungsanlagen in Tarmstedt, Gnarrenburg, Hambergen und Osterholz-Scharmbeck, die die Niederschlagsmengen automatisch registrieren, sowie ein Messpunkt am Schöpfwerk Höftdeich im Raum Lilienthal. Die Abweichungen zwischen den einzelnen Stationen sind trotz räumlicher Nähe mit mehr als 30 Prozent immens. War es im Jahr 2019 mit 702 Litern pro Quadratmeter am Höftdeich am trockensten, so fielen im selben Zeitraum in Hüttenbusch 338 Liter mehr, insgesamt waren es 1040.

Trockene und extrem nasse Perioden sind übers gesamte Gebiet deutlich nachweisbar: Von April bis August 2019 fiel rund ein Viertel weniger Regen als im Mittel, im September und Oktober dann aber 66 Prozent mehr als im Neun-Jahres-Durchschnitt, übrigens nahezu identisch mit den Mengen im Jahr 2017, als der Herbst wie das gesamte Jahr mit 1150 Litern pro Quadratmeter extrem nass ausfiel. So liegt das Vorjahr in der Gesamtmenge einen Liter über dem Durchschnitt, anders als 2018, das mit 589 Litern das mit Abstand trockenste Jahr in der Statistik bildet. Die Verteilung im vorherigen Jahr aber war gerade für die Landwirtschaft sehr ungünstig: Auf eine lange, viel zu trockene Phase folgte eine intensive Regenzeit. Fast wie bei einem Monsun schwemmte das Wasser die staubigen Böden weg.

Auch die Langzeit-Statistik hat einige Ausreißer, vor allem aber auch unerwartete Werte zu bieten. Das Extremjahr war demnach 2011, das mit 224 Litern im August und 195 im Dezember ebenso die absoluten Spitzenwerte wie mit sechs und sieben Litern im März und November auch die dürrsten auswies. Erstaunlicherweise sind nicht Herbst und Frühjahr die nassesten Jahreszeiten, sondern Sommer und Winter. Dezember, Januar und Juni haben mit 87 bis 90 Litern regelmäßig die Nase vorn, im März (44 Liter), April (48) und Februar (50) ist es im Messgebiet relativ am trockensten.

Insgesamt sind die Zahlen allerdings wenig repräsentativ. Von 2011 bis 2017 liegen sie für lediglich einen Messpunkt in Hüttenbusch vor, erst seitdem wird der Schnitt aus mehreren Messstellen berechnet. Hinweise zum Klimawandel lassen sich aus der Statistik nur bedingt herauslesen, die Extremwerte sind relativ gleichmäßig verteilt, stärkere Schwankungen sind allerdings schon nachweisbar. Eine Folge dessen kann laut Verband sein, dass sich die Nähr- und Schadstoffkonzentrationen in den Gewässern erhöhen. „Die Grundwasserkörper haben sich 2019 nur unzureichend erholt“, bilanziert GLV-Geschäftsführer Andreas Burfeind.

So seien viele Verbandsgewässer trockengefallen. Hohe Temperaturen hätten zu erhöhter Verkrautung geführt. Während 2018 wegen zu geringer Wasserstände Mähboot-Einsätze an der Wörpe verschoben oder abgesagt werden mussten, wurde 2019 keine einzige „Sohlkrautung“ nötig. „Die Wörpe führte erneut über viele Wochen extremes Niedrigwasser“, so Burfeind. „Noch unerklärlich ist uns, dass von Grasberg bis zur Mündung praktisch kein Krautwuchs entstand. Mitarbeiter, die schon seit Beginn der 1990er-Jahre beim GLV beschäftigt sind, können sich nicht an ein solches Phänomen erinnern.“

Zur Sache

Gewässer- und Landschaftspflegeverband Teufelsmoor

Der Gewässer- und Landschaftspflegeverband (GLV) Teufelsmoor ist ein gesetzlicher Unterhaltungsverband nach dem Niedersächsischen Wassergesetz. Er ist zuständig für die Unterhaltung von rund 390 Kilometer Bächen, Kanälen und Gräben „zweiter Ordnung“ – so klassifiziert das Gesetz Gewässer von regionaler Bedeutung. Das 630 Quadratkilometer große Verbandsgebiet liegt zu rund zwei Dritteln im Landkreis Osterholz und zu einem im Landkreis Rotenburg (Altkreis Bremervörde). Zu betreuen sind dabei auch zahlreiche technische Anlagen zur Wasserregulierung. Dem GLV gehören 26 700 öffentliche und private Grundstückseigentümer im Niederschlagsgebiet der Hamme und der Wörpe an.

Der Beitragssatz liegt unverändert bei elf Euro je Hektar im Jahr, Flächen unter einem Hektar werden aufgerundet. Die Gesamteinnahmen betragen rund 1,25 Millionen Euro. Der GLV hat 25 Beschäftigte in der Verwaltung, auf dem eigenen Bauhof und zum Betrieb seiner Schleuse in Ritterhude. Eine der Hauptaufgaben für das Jahr 2020 ist die weitere Ausweisung von Gewässerrandstreifen am Giehler Bach. Das seit acht Jahren laufende Verfahren wird voraussichtlich 2021 beendet. Der Flächenerwerb ist Voraussetzung für spätere Renaturierungsmaßnahmen. Ferner stehen die geplante Änderung der Zielmittelwasserstände in der Hamme und der Abschluss der Grundsanierung des Schöpfwerks Waakhausen auf der Agenda. Und auch an der Wörpe sollen weitere Teilbereiche ökologisch aufgewertet werden, die Arbeiten beginnen aber frühestens im Jahr 2021. Weitere Infos unter www.glv-teufelsmoor.de.