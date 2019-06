Schwarzarbeit verursacht laut der Landkreisverwaltung einen enormen volkswirtschaftlichen und wirtschaftspolitischen Schaden. Die Zahl der Kontrollen sollen steigen. (BRITTA PEDERSEN/DPA)

Landkreis Osterholz. Schwarzarbeit auf Baustellen bleibt in Deutschland ein Problem. Das behauptet die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) und beruft sich auf Zahlen des Bundesfinanzministeriums. Demnach kontrollierte das Hauptzollamt Bremen, das auch für den Landkreis Osterholz zuständig ist, im vergangenen Jahr 113 Bauunternehmen auf illegale Beschäftigung, Sozialbetrug und die Einhaltung von Mindestlöhnen. Doch während die Anzahl der Prüfungen gegenüber dem Vorjahr um fast zehn Prozent zurückging, sank die Verstoßquote lediglich um gut zwei Prozent. Die IG-Bezirksvorsitzende für das Land Bremen und umzu, Inge Bogatzki, hebt in ihrer Stellungnahme hervor, die Bremer Zöllner hätten 2018 in der Region 230 Ermittlungsverfahren wegen hinterzogener Steuern oder geprellter Sozialabgaben auf dem Bau eingeleitet. Der volkswirtschaftliche Schaden summierte sich dabei auf rund 7,4 Millionen Euro.

Es sei richtig, für eine höhere Kontrolldichte nun mehr Personal einzustellen, denn Schwarzarbeit sei kein Kavaliersdelikt, so die Gewerkschafterin weiter. Das Zoll-Personal für Finanzkontrolle und Schwarzarbeit in den nächsten sieben Jahren von 7900 auf mehr als 10 000 Beamte aufzustocken, sei „ein wichtiges Signal zur Abschreckung“. Illegale Beschäftigung koste reguläre Arbeitsplätze bei sauber arbeitenden Bauunternehmen. Der Gesetzgeber plane erweiterte Befugnisse für die Fahnder bei der Telefonüberwachung und der Online-Verfolgung von Briefkastenfirmen. Auch das sei positiv, meint Bogatzki. Die IG Bau fordere darüber hinaus eine öffentliche Kartei der betrügerischen Firmen. Mit Hilfe eines solchen Sündenregisters sei es leichter, schwarze Schafe etwa auch von öffentlichen Aufträgen auszuschließen.

Bezirksweite Razzien

Unterdessen hat sich der Landkreis Osterholz jetzt auch wieder an bezirksweiten Razzien gegen Schwarzarbeit beteiligt. Zollbeamte und Kreisbedienstete gehen dabei zweimal jährlich bei Aktionswochen gemeinsam gegen illegale Beschäftigung vor. Zuletzt besuchten sie nach Angaben der Verwaltung mehrere Baustellen in der Samtgemeinde Hambergen sowie in Lilienthal und Worpswede. Die Einhaltung von Handwerks- und Gewerberecht wurde ebenso kontrolliert wie Mindestlohn und Sozialversicherungsbeiträge; auch die Arbeitserlaubnis für ausländische Arbeitskräfte wurde überprüft.

Am Ende wurden 116 Beschäftigte von 34 verschiedenen Firmen durchleuchtet. Ergebnis: zehn mutmaßliche Verstöße gegen das Mindestlohngebot, in einem Fall wird nun wegen Sozialleistungsbetrugs ermittelt. In zwei Fällen konnten ausländische Arbeitskräfte nicht die nötigen Dokumente vorgelegen; fünf Arbeiter konnten sich nicht ausweisen. „Angesichts des steigenden Umfangs von Schwarzarbeit und des enormen volkswirtschaftlichen und wirtschaftspolitischen Schadens steht die Bekämpfung der Schwarzarbeit auch weiterhin im Fokus des Landkreises Osterholz“, betont Verwaltungssprecherin Jana Lindemann. Dabei sei die Behörde auch auf Hinweise angewiesen. Anzeigen nimmt das Ordnungsamt des Landkreises unter Telefon 0 47 91 / 9 30 18 50 oder 930 18 52 entgegen.