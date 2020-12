Der Wildschwein-Bestand nimmt zu. Zudem wird Schwarzwild in den vergangenen Jahren verstärkt bejagt. Bei den erlegten Tieren wird dann auch eine Trichinenschau vorgenommen (Symbolbild). (Patrick Pleul)

Landkreis Rotenburg. Das Rotenburger Veterinäramt untersucht regelmäßig von Jägern geschossene Wildschweine auf Trichinen. Aufgrund der Feiertage ist diese Untersuchung nur eingeschränkt möglich, der nächste Termin ist am Montag, 28. Dezember. Die Donnerstagsuntersuchungen entfallen in dieser Zeit. Die Proben können – wie üblich – zu den Öffnungszeiten des Veterinäramtes in Rotenburg oder an den Sammelstellen abgegeben werden.

Gejagt werden die scheuen Wildschweine vor allem in hellen Vollmondnächten. Wenn Nebel oder Regen die Sicht behindern, ist die Jagd auf Wildschweine extrem schwierig.