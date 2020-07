Auf dem Wertstoffhof löschte die Feuwehr den Müll. (Feuerwehr)

Lilienthal. Ein Schwelbrand in einem Müllwagen hat am Montag die Lilienthaler Ortsfeuerwehr auf den Plan gerufen. Kurz vor 14 Uhr hatte sich der Fahrer bei der Leitstelle gemeldet, weil er vermutete, dass die Ladung brennt. Vorsichtshalber steuerte er den Wertstoffhof am Hilligenwarf an, wo sich der Verdacht bestätigte. Die Müllladung wurde komplett ausgekippt und mit einem Radlader ausgebreitet. Die Feuerwehr begann nach eigenen Angaben sofort damit, den Schwelbrand mit einem C-Rohr abzulöschen und verhinderte so Schlimmeres. Nach knapp 40 Minuten war das Feuer gelöscht und der Einsatz beendet. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen vor Ort, neben dem Einsatzleitwagen fuhren auch ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug und ein Löschgruppenfahrzeug vor. 17 Feuerwehrleute kümmerten sich um den Kleinbrand, wie aus der Mitteilung der Feuerwehr hervorgeht.