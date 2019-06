In der Straße Zum Spieker sollen die Schwellen entfernt werden. (André Fesser)

Lilienthal. Auf dem Zettel hat die Gemeinde Lilienthal die Aufpflasterungen in der Wohnstraße Am Spieker schon seit gut zwei Jahren. Die Schwellen sind teilweise abgesackt und sollen entfernt werden. Anwohner aus dem Bereich wundern sich darüber, dass trotz aller Ankündigungen noch nichts passiert ist. Aus dem Lilienthaler Rathaus kommt die Botschaft: So schnell wird das aller Voraussicht nach auch nichts. Denn die Gelder für die Straßensanierungen sind begrenzt und das Budget wird aller Voraussicht nach auch in diesem Jahr nicht reichen, die Aufpflasterungen verschwinden zu lassen.

Baudienste-Fachbereichsleiter Stephen Riemenschneider kann den Anwohnern keine Hoffnung auf einen baldigen Abbau-Beginn machen. Der vergangene heiße Sommer habe auch in Lilienthals Gemeindestraßen seine Spuren hinterlassen, auch dort kam es zu zahlreichen Absackungen. Diese Straßen wieder auf Vordermann zu bringen, habe Priorität, so dass die Schwellen in der Straße am Spieker noch eine Weile da bleiben, wo sie sind.

Schon vor zwei Jahren hatte die Bauabteilung festgestellt, dass die Aufpflasterungen abgängig sind. Problematisch ist, dass die Schwellen durch Absackungen des Straßenuntergrunds davor und dahinter inzwischen so hoch aus dem Boden ragen, dass speziell für tiefergelegte Autos die Gefahr droht, aufzusetzen und beschädigt zu werden. Erlaubt sei der weitere Betrieb der Schwellen sehr wohl, betont Stephen Riemenschneider. Dass schon mal ein Fahrzeug beschädigt worden ist, davon ist im Rathaus nichts bekannt. Riemenschneider berichtet, dass man Ende der 80er-Jahre solche Aufpflasterungen häufig zur Verkehrsberuhigung genutzt habe. Heutzutage würde man sie aber wegen der Problematik des Aufsetzens nicht mehr bauen. „Da wird eher auf Fahrbahnverengungen gesetzt, um Autos dazu zu bringen, das Tempolimit in Wohnstraßen einzuhalten“, sagt der Chef der Bauabteilung.