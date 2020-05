„Wir sind nicht zu Tode betrübt, aber machen uns natürlich Sorgen“, sagt Jürgen Brinkmann. Sein Autohaus in Lilienthal verzeichnet durch die Corona-Pandemie starke Umsatzeinbußen. (CARMEN JASPERSEN)

Landkreise Osterholz/Rotenburg. Einen Monat ist es mittlerweile her, dass die Autohändler in Niedersachsen nach mehreren Wochen coronabedingter Schließung wieder öffnen durften. Dass für die Branche trotz der Wiedereröffnung eine Rückkehr zur Normalität in weiter Ferne liegt, zeigen nun aktuelle Zahlen für das Land Niedersachsen und die Landkreise Osterholz und Rotenburg. Ein sehr aussagekräftiger Wert ist dabei die Zahl der Zulassungen, die von den zuständigen KFZ-Zulassungsstellen erhoben wird. Jedes gekaufte Fahrzeug muss dort an- oder umgemeldet werden – deshalb spiegelt diese Zahl die Marktlage ziemlich genau wieder.

Kunden warten ab

Im Landkreis Osterholz ergibt sich dabei ein deutliches Bild. Gegenüber dem Frühjahr 2019 hat sich die Zahl der Zulassungen sowohl bei Neuwagen als auch bei Gebrauchtfahrzeugen fast halbiert. Waren die Zahlen im März zunächst noch relativ konstant geblieben, brachte der April auch im Vergleich zum Jahresanfang deutliche Einbrüche. Während im Januar im Landkreis Osterholz beispielsweise noch 1400 Gebrauchtwagen zugelassen wurden, waren es im April nur noch 744 – was jedoch auch auf die zeitweilige Schließung der Zulassungsstellen zurückzuführen ist.

Aus den Autohäusern im Landkreis Osterholz kommen ganz ähnliche Zahlen. Um 30 bis 40 Prozent sei das Geschäft in der Corona-Krise eingebrochen, sagt Jürgen Brinkmann, der in Lilienthal das gleichnamige Autohaus leitet. „Es ist eine gemischte Gemengelage. Nicht wie in normalen Zeiten, aber wir liegen auch nicht auf dem Boden.“ Traditionell seien der März und der April sehr umsatzstarke Monate. Angesichts der wirtschaftlichen Situation hätten viele Kunden jedoch den Autokauf aufgeschoben. Die aktuell von der Politik diskutierte Kaufprämie sorge zusätzlich für Zurückhaltung. „Wenn der Kleiderschrank möglicherweise in vier Wochen um die Hälfte billiger ist, dann warten Sie ja auch erst mal ab“, sagt Brinkmann. Da die Produktion bei den Herstellern zudem nur langsam wieder anläuft, habe er Probleme, bestimmte Modelle zu bekommen. In der hauseigenen Werkstatt laufe es ebenfalls noch nicht rund; die Mitarbeiter seien jetzt trotzdem aus der vorübergehenden Kurzarbeit zurückgekehrt.

Auch beim Autohaus Dieckmann in Worpswede waren einige der 20 Mitarbeiter im April in Kurzarbeit gegangen. Im Mai habe er sie dann zurückgeholt, sagt der Inhaber Heiko Dieckmann. „Obwohl es immer noch durchwachsen läuft.“ Bei dem Verkauf von Neuwagen verzeichne er einen deutlichen Rückgang, Gebrauchtwagen würden hingegen einigermaßen gut laufen. Genau beziffern könne er das aber nicht, sagt Dieckmann. Sowohl Dieckmann als auch Brinkmann sehen sich jedoch im Vergleich zu anderen Branchen – zum Beispiel der Gastronomie – noch verhältnismäßig gut aufgestellt. „Trotzdem macht man sich natürlich Sorgen“, sagt Brinkmann.

Dass die Auto-Branche in ganz Niedersachsen in der Krise steckt, verdeutlicht die Länderstatistik des Kraftfahrt-Bundesamtes für den Monat April. Daraus geht hervor, dass die Zahl der zugelassenen Neuwagen in Niedersachsen im April um fast 60 Prozent niedriger liegt als im Vergleichsmonat April 2019. In Zahlen: 12 899 gegenüber 32 051 Neuzulassungen im gleichen Vorjahreszeitraum. Auch im Landkreis Rotenburg sei ein Einbruch zu erkennen, teilt eine Sprecherin mit. Konkrete Zahlen für die einzelnen Monate gebe es allerdings noch nicht.

Umweltbonus als Kaufanreiz

Was es jedoch aus dem Landkreis Rotenburg gibt, sind Eindrücke eines konkret Betroffenen. Wolf Warncke betreibt in Tarmstedt ein Autohaus, auch eine Werkstatt gehört zu seinem Geschäft, in dem etwa 50 Mitarbeiter angestellt sind. Bei den Gebrauchtwagen verzeichne er für März und April einen Verkaufsrückgang von 40 bis 50 Prozent, sagt Warncke. Im Neuwagenbereich seien es im März 30 bis 35 Prozent gewesen, im April etwa 25 Prozent. Für Neuwagen müsse man allerdings die zeitliche Verschiebung bedenken, sagt Warncke.

„Viele Autos, die wir noch im März oder April ausgeliefert haben, wurden lange vor Corona bestellt.“ Im Sommer werde man dafür im Neuwagenbereich die jetzt ausbleibenden Bestellungen spüren, vermutet er: „Der Bumerang kommt zeitversetzt.“ Grundsätzlich will sich Warncke aber gar nicht beklagen. Während nämlich die Neuverkäufe in der Corona-Krise generell rückläufig sind, gibt es eine Ausnahme: Elektroautos. Und auf eben jenen Fahrzeugen liege ein Schwerpunkt seines Autohauses, sagt Warncke. Seit Februar gibt es für den Neukauf von umweltfreundlichen Elektroautos einen höheren Bonus, sprich einen Zuschuss vom Bundeswirtschaftsministerium. Dieser Kaufanreiz habe die Nachfrage auch beim Autohaus Warncke steigen lassen. „Durch Corona wurde das ein bisschen eingebremst, aber der Anteil ist immer noch sehr hoch“, sagt Warncke. Zwei Drittel seiner ausgelieferten Neuwagen seien aktuell Elektrofahrzeuge, die der Tarmstedter Autohausbetreiber als „stabilisierenden Faktor in der Krise“ bezeichnet.

Profitiert habe er auch davon, bestimmte Fahrzeuge schon frühzeitig in größeren Stückzahlen gekauft und gelagert zu haben. „Ein Risiko war das schon, weil man ja nie weiß, ob die Rahmenbedingungen sich im Laufe der Zeit verschlechtern“, sagt Warncke. Da die Nachfrage sehr groß sei, verschaffe es ihm aber jetzt einen Vorteil, auch kurzfristig liefern zu können. Die Anfragen, zum Beispiel für den E-Golf, kämen teilweise aus Berlin und Flensburg. Nur ein Drittel der neuen Elektroautos verkaufe er im Landkreis. Auch wenn er noch verhältnismäßig gut davongekommen ist, sei die Krise dennoch akut, sagt Warncke, in dessen Geschäft viele Mitarbeiter gerade erst aus der Kurzarbeit zurückgekehrt sind. „Vielleicht gibt es ja zum Jahresende Licht am Ende des Tunnels“, hofft Wolf Warncke.