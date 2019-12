Der stark deformierte Wagen wurden nach dem Aufprall rund eineinhalb Meter zurück geschleudert. (Lars Fischer)

Lilienthal. Das Trümmerfeld ließ Schlimmstes vermuten: Autoteile lagen weit verstreut auf der Moorhauser Landstraße in Lilienthal, der Skoda selber war nach der Kollision mit einen Straßenbaum gut eineinhalb Meter zurück geschleudert. Ersthelfer und Sanitäter kümmerten sich um die nicht mehr ansprechbare Fahrerin. Die junge Frau war am Montagabend gegen 19.15 Uhr in Richtung Ortsmitte unterwegs, als sie kurz hinter Einmündung zur Julius-Frank-Straße frontal gegen den Baum prallte. Erste Befürchtungen, dass sie in dem stark deformierten Wrack eingeklemmt sein könnte, bestätigten sich nicht. Dennoch gestaltete sich die Bergung schwierig, da sich die Fahrertür ihres Autos zunächst nicht öffnen ließ. Mithilfe der eintreffenden Lilienthaler Feuerwehr und Polizei gelang es schließlich, die Frau zu befreien, sie wurde an Ort und Stelle notärztlich behandelt, bevor sie schwer verletzt ins Krankenhaus kam. Feuerwehrkräfte sicherten die Unfallstelle und nahmen auslaufendes Motoröl auf. Die Moorhauser Landstraße blieb für die Bergungsarbeiten voll gesperrt. Die Unfallursache ist noch unklar, andere Beteiligte gab es nach ersten Erkenntnissen nicht. Das Auto war nach rechts von der Fahrbahn angekommen und offenbar nahezu ungebremst gegen den Straßenbaum gefahren.