Die Feuerwehren aus Heidberg und Seebergen sicherten die Unfallstelle. (André Fesser)

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Lilienthaler Ortsteil Seebergen sind am Montagabend zwei Personen schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen ist gegen 20.30 Uhr ein Pritschenwagen aus bislang ungeklärter Ursache von der Heidberger Straße abgekommen, gegen einen Baum geprallt und dann in den Straßengraben geschleudert worden. Ein Feuerwehrsprecher sprach von zwei Insassen, die notärztlich behandelt und in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Die Heidberger Straße musste voll gesperrt werden. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Seebergen und Heidberg waren mit etlichen Kräften vor Ort.