Symbolische Schlüsselübergabe: Angelika Mayer (links) übergibt ihr Reisebüro in der Borgfelder Heerstraße nach 17 Jahren an ihre Nachfolgerin Nadine Bünger . Die 38-Jährige sieht – trotz Corona-Pandemie – optimistisch in die Zukunft. (Tom Wesse)

Borgfeld/Landkreis Osterholz. Blauer Himmel. Palmen wiegen sich im Wind. Angelika Mayer und Nadine Bünger stellen sich fürs Foto kurz in die Karibik. Vor der Fernweh-Tapete im Reisebüro in der Borgfelder Heerstraße übergibt die eine der anderen symbolisch die Schlüssel. Die beiden Reiseverkehrskauffrauen schmieden trotz Corona-Krise Zukunftspläne. „Was für manch Außenstehende mutig, waghalsig oder verwegen erscheint, ist für mich genau der richtige Schritt“, sagt Nadine Bünger mit fester Stimme. Die 38-Jährige übernimmt Ende dieser Woche das Reisebüro von Angelika Mayer im Borgfelder Ortskern. Mayer streicht die Segel nach 17 Jahren Geschäftsführung – auch wegen Corona. „Ich bin jetzt 60 Jahre alt und habe einfach nicht mehr die Kraft, das weiter durchzustehen“, sagt sie offen. Seit 17 Jahren führt die „Vollblut-Touristikerin“, wie sich Mayer selbst nennt, das Reisebüro in Borgfeld. Gerne hätte sie die 20 Jahre noch vollgemacht. Nun kommt es anders. Nadine Bünger übernimmt zum 31. Oktober das Ruder.

Der zukünftige Schreibtisch der neuen Chefin steht vor einer Tapete mit einem Schiff. „Ich freu mich, hier an Bord zu gehen“, sagt Bünger. „Als der Anruf kam und damit die Frage, ob ich das Büro samt dreier Teilzeitkräfte übernehmen wolle, dachte ich zuerst: Wie soll das gehen?“ Doch dann packte die junge Mutter der Ehrgeiz und die Lust, „es einfach auszuprobieren“. Sie sei seit über 20 Jahren angestellte Reiseverkehrskauffrau. „Es gab in dieser Zeit viele schwierige Situationen und viele Veränderungen für die Branche.“ Bünger will sich von der momentanen Krise nicht abschrecken lassen. „Vielleicht“, sagt sie vorsichtig, „tut es dem Tourismus auch ganz gut, dass sich die Menschen wieder bewusst für eine Reise entscheiden und nicht jeden Billigflug für 30 Euro mitnehmen.“ Die zukünftige Geschäftsführerin setzt darauf, dass Reisen wieder etwas Besonderes sein wird. „Und dafür werden wir Reisevermittler gebraucht – auch in Krisenzeiten“, ist sich die Tourismusexpertin sicher.

Diesen Impuls will auch Daniel Karsch, Referent für Innovation, Umwelt und Tourismus der Industrie- und Handelskammer Bremen, aufnehmen. Gemeinsam mit acht anderen Kammern aus ganz Norddeutland bietet Karsch am Dienstag, 27. Oktober, ein Webinar unter dem Titel „Wohin geht die Reise? Perspektiven für Reisebüros“ an. „Wir wollen Zukunftsperspektiven aufzeigen. Doch ich will die Krise nicht kleinreden“, unterstreicht Karsch im Telefongespräch. „Corona hat die Reisebranche schwer getroffen. Die aktuellen Reisewarnungen kommen einem zweiten Lockdown für Reisebüros gleich“, sagt der Referent.

Wieviele Inhaber ihre Reisebüros im kommenden Jahr aufgrund der Corona-Krise aufgeben werden, könne er nicht beziffern. „Wir haben zurzeit ja eine Ausnahme von der Insolvenzpflicht. Wie groß die Welle ist, die wir zurzeit vor uns her schieben, wissen wir nicht“, erklärt der Kammervertreter. „Insgesamt beobachte ich jedoch eine sehr problematische Situation.“

Philipp Rademann, als Geschäftsstellenleiter der Industrie- und Handelskammer in Stade unter anderem zuständig für die Landkreise Osterholz und Rotenburg, schätzt die Umsatzverluste der Reisebüro-Branche für April bis Ende August auf rund 74 Prozent. „Das ist der Trend, den die Fachzeitschrift Fremden-Verkehrs-Wirtschaft (FVW) in ihrer Oktoberausgabe nennt“, berichtet Rademann. Die Zahlen habe Travel Data Analytics erhoben.

Er kenne die Sorgen der kleinen Reisebüros, sagt der Jurist. „Als der Lockdown kam, sind große Veranstalter erst mal abgetaucht. Die Reisebüros standen an vorderster Front. Mussten Stornierungen entgegennehmen und alles rückerstatten.“ Deshalb gebe es ab sofort die Überbrückungshilfen II für Reisebüros, berichtet Rademann. Eine schwierige Zeit, sei das. Und sie sei längst nicht zu Ende.

Das bestätigt auch Doris Wiegmann-Janssen in ihrem Büro „Ihr Reiseladen“ in Lilienthal. Da immer mehr Länder zu Risikogebieten erklärt werden, sei das schon bedrohlich, sagt die Reiseverkehrskauffrau. „Jede halbe Stunde muss man gucken, wo kann man jetzt noch hinfahren? Ich kann die Kunden auch verstehen, denn wer hat Lust zu verreisen, wenn man danach in Quarantäne muss?“ Ihre Hoffnung: Zaghaft nehme die Nachfrage wieder Fahrt auf. „Die Kanarischen Inseln dürfen ja wieder bereist werden“, berichtet Wiegmann-Janssen. Vor Kreuzfahrten werden 48-Stunden-Schnelltests angeboten. Es gebe Reisen nach Helgoland, auch Griechenland sei als Destination gefragt. „Aber das geht immer rauf und runter. Wenn die Bundeskanzlerin eine Reisewarnung ausspricht, merken wir das sofort.“

Es sei „nervenaufreibend“, sagt die Lilienthaler Reisebüroinhaberin. „Alles was man sich aufgebaut hat, wird weniger.“ Aber die Kunden seien treu. „Es wird wertgeschätzt, dass wir im Büro stets ansprechbar sind“, sagt Wiegmann-Janssen. Auf 80 Prozent Umsatzbußen stellt sich die Geschäftsinhaberin für 2020 ein. Auch Jungunternehmerin Bünger glaubt, dass die Krise noch lange nicht zu Ende ist. „Veränderungen bergen aber auch Chancen. Wohin die Reise geht, liegt auch in unseren Händen“, sagt die Borgfelderin.

Zur Sache

Industrie- und Handelskammer lädt ein: Perspektiven für Reisebüros

Die Handelskammer Bremen und Bremerhaven und die niedersächsischen Vertretungen laden für Dienstag, 27. Oktober, von 14.30 bis 16 Uhr zu einer Online-Veranstaltung ein. Die Teilnahme am Webinar ist kostenfrei, die Teilnehmerzahl allerdings begrenzt. Interessenten können sich unter anderem bei den Handelskammern in Bremen, Stade, Hannover und Oldenburg anmelden. Weitere Informationen hat der Tourismusreferent Daniel Karsch bei der Handelskammer Bremen und Bremerhaven, telefonisch zu erreichen unter der Rufnummer 04 71/ 92 46 03 66 sowie per E-Mail an Karsch@handelskammer-bremen.de.