Alfrid Schäfer (links) und Artan Ismiailiaj bauen den Bootsanleger am Restaurant Wümmeblick auf. Auf der anderen Wümme-Seite gibt es durch die massiven Uferabbrüche zunehmend Probleme, den Anleger für das kleine Fährboot fest zu bekommen. (von Lachner)

Lilienthal. Der kleine Fähranleger gegenüber vom Restaurant „Wümmeblick“ liegt wieder an seinem angestammten Platz. Die schwimmende Plattform ist vom Höftdeich auf die gegenüberliegende Wümme-Seite im Niederblockland bugsiert worden und der Fährbetrieb für Ausflügler und Gäste läuft wieder. Alles gut, könnte man meinen. Doch Gastwirtin Elke Schmidt-Prestin blickt von ihrem Restaurant sorgenvoll auf die andere Seite des Flusses: Die massiven Uferabbrüche an der Wümme bereiten ihr Kopfzerbrechen. Es ist ein ziemlicher Akt geworden, den Anleger samt kleiner Brücke überhaupt zu befestigen, ganz zu schweigen davon, dass die Konstruktion bei Ebbe auf dem Wümme-Schlamm liegt und in leichte Schieflage zu geraten droht. Am liebsten würde die Betreiberin den Anleger um einige Meter verlegen, dorthin, wo das Ufer noch nicht gelitten hat. Ob der Wunsch erfüllt werden kann, ist offen.

Erst einmal atmen die Chefin, ihre Töchter und Lebensgefährte Alfrid Schäfer durch, dass der Anleger überhaupt wieder ans Ufer angedockt ist. Denn in diesem Frühjahr haben sich die Vorbereitungen auf die neue Saison am Höftdeich länger hingezogen als geplant: Im Herbst gab es eine böse Überraschung, als das Wümmeblick-Team den Anleger zum Überwintern in einen neben der Gaststätte liegenden Graben ziehen wollte – ganz so, wie es wegen der Gefahren durch einen möglichen Eisgang vorgeschrieben ist. An den sechs 1000-Liter-Fässern, die den Anleger über Wasser halten, hatte der Zahn der Zeit genagt. Rost hatte sich durchs Metall gefressen, so dass schnell klar war, dass etwas passieren muss. Weil neue Metallfässer auf die Schnelle nicht zu bekommen waren und solche aus Plastik nicht infrage kamen, entschieden sich die Schmidt-Prestins dafür, die alten Fässer reparieren zu lassen. Doch es dauerte deutlich länger als erwartet, bis eine Firma gefunden war, die sie vor Ort schweißen wollte. Und als dann noch der Außenborder des Fährbootes „Krunzel“ streikte, mit dem der Anleger geschoben wird, war klar, dass bis Ostern nichts mehr zu machen sein würde.

Erst Anfang des Monats konnte der Anleger bei Hochwasser an seinen vorgesehenen Platz gebracht werden. Mit dicken Eisenstangen wird er nun auf Abstand zum Ufer gehalten, zudem sorgen Stahlseile dafür, dass der Ponton seine Position auch bei Strömung nicht verlassen kann. Mit dem Land verbunden ist die schwimmende Konstruktion über eine kleine Brücke, die sich entsprechend der Gezeiten und dem Wasserstand mit nach oben und nach unten bewegen kann. Das Einhängen der Gangway an der Uferbefestigung ist noch einmal eine knifflige Angelegenheit, doch wenn das geschafft ist, ist der Rest fast nur noch ein Klacks.

Abkürzung auf der Blocklandrunde

Für Elke Schmidt-Prestin war es nie eine Frage, ob der Fährbetrieb wieder aufgenommen werden soll. „Das ist schon ein Highlight“, sagt sie zu dem kostenpflichtigen Pendelverkehr, den die Gaststätte anbietet. „Viele Radfahrer, die die Blocklandrunde abkürzen wollen, lassen sich hier herübersetzen. Bei schönem Wetter an Festtagen können es schon mal an die 200 Leute sein, die den Service nutzen“, berichtet Schmidt-Prestin. Das ist auch insofern gut fürs Geschäft, weil die meisten nicht gleich weiter fahren, sondern eine Rast einlegen. Auch andere Gastronomiebetriebe bieten eine Überfahrt an: So kommt auch am Restaurant „Zur Schleuse“ weiter flussabwärts der Fährmann auf Zuruf, abhängig von den Wetterbedingungen.

Im „Wümmeblick“ ist Alfrid Schäfer der Kapitän auf dem Boot, das pro Tour bis zu vier Fahrräder und sechs Personen für die Überfahrt mitnehmen kann. Er hat schon ganze Tage an Bord der „Krunzel“ verbracht, wenn die Ausflügler bei gutem Wetter nur so strömten. „Manchmal bin ich erst spät am Nachmittag dazu gekommen, mal ein Glas Wasser zu trinken“, berichtet der gelernte Tischler, der sich im „Wümmeblick“ vor allem um die technischen Dinge kümmert. Doch auch der Job auf dem Boot macht ihm viel Spaß – ein lockerer Spruch beim Aus- und Einsteigen gehört für ihn dazu. Wenn manche Fahrgäste ihn fragen, ob denn das Kreuzfahrtschiff heute schon vorbeigekommen sei, antwortet er schon mal: „Nein, das nicht. Aber heute Morgen ist ein U-Boot aufgetaucht.“ Ein Klassiker sind auch Anmerkungen zum braunen Wümme-Wasser. Um in einem solchen Wasser zu baden, würden anderswo die Menschen in der Kur viel Geld bezahlen, sagt Schäfer dann schon mal.

Marke Eigenbau ist der Anleger, den Schäfer im Winter speziell für die Kanu-Fahrer gebaut hat. 20 Meter sind die schwimmenden Elemente lang, die er entworfen hat – dicke Kanalrohre, die vorne und hinten abgedichtet wurden, sorgen für den nötigen Auftrieb. Insgesamt 40 Meter Anleger stehen auf der Wümmeblick-Seite nun für die Freizeitbootfahrer zur Verfügung. „Früher mussten die Kanu-Fahrer regelrecht aus ihren Booten heraus den Anleger hochklettern. Jetzt ist er wesentlich flacher, so dass bequem ein- und ausgestiegen werden kann“, berichtet Schäfer. Seit dieser Woche sind auch diese Anleger im Wasser. Die Berufsgenossenschaft hat sich alles zeigen lassen und sich unter anderem davon überzeugt, dass für den Notfall genug Rettungsringe und Leinen bereit stehen.

Auch Schäfer betrachtet die Uferabbrüche auf der gegenüberliegenden Wümmeseite mit Sorge. Er zeigt auf die Stelle, an der er sich einen neuen Anleger gut vorstellen könnte: Vielleicht 30 Meter müsste das Ganze in Richtung Borgfeld rücken, dann wäre schon viel gewonnen. Doch ob das machbar ist, muss in Gesprächen mit den Behörden auf Bremer Seite geklärt werden. Es sei nur eine Überlegung, mehr noch nicht, betont auch Elke Schmidt-Prestin.