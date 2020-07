Bevor es wieder losgehen konnte, schrubbten die Mitarbeiterinnen des Hallenbades das Becken. Jetzt läuft der Betrieb seit drei Wochen mit Einschränkungen. (CARMEN JASPERSEN)

Lilienthal. Für viele Stammgäste war es eine gute Nachricht, als das Lilienthaler Hallenbad vor drei Wochen wieder öffnete. Vom Normalbetrieb kann zwar noch keine Rede sein, doch immerhin: Wer will, kann nach Buchung eines bestimmten Zeitfensters seine Runden wieder im Becken drehen. Das Angebot wird bisher noch eher zögerlich angenommen. Morgens sei meist gut was los, nachmittags in der Regel weniger, berichtet Anja Bahrmann, die sich im Lilienthaler Rathaus um den Schwimmbadbetrieb kümmert.

Aus Sicht des Schwimmbadteams hat das wegen der Corona-Pandemie aufgelegte Hygienekonzept seinen ersten Praxistest bestanden. Doch vereinzelt wird von den Badegästen auch Kritik daran laut. Es geht insbesondere ums Frühschwimmen. Gäste berichten, dass zwischen 6.30 Uhr und 7.20 Uhr manchmal nur drei Schwimmer gleichzeitig im Wasser seien, obwohl es 21 sein könnten. Das liege daran, dass viele Gäste frühmorgens den kalkulierten Aufenthalt von einer Stunde im Bad nicht ausnutzen, sondern oft schon nach 20 oder 30 Minuten durch sind. Die vorgegebene Taktung und Begrenzung der Badegäste-Zahl auf sieben pro Takt, so die Kritik, passe nicht mit dem tatsächlichen Verhalten der Schwimmer zusammen. Das sorge dafür, dass mancher Badegast draußen unnötig warten müsse, bis sein gebuchtes Zeitfenster frei sei, obwohl drinnen eigentlich genug Platz zum Nachrücken wäre.

Die Verantwortlichen des Hallenbades verweisen darauf, dass es unmöglich sei, sich individuell darauf einzustellen, wie lange ein Gast tatsächlich im Bad verweilt. „Nicht machbar“, sagt Anja Bahrmann, nachdem die Redaktion ihr das Problem geschildert hat. Schon so sei es schwierig genug, den Schwimmbadbetrieb unter Einhaltung aller Vorschriften zu führen. Gewährleistet werden müsse unter anderem, dass die Badegäste den Mindestabstand einhalten. Zudem dürften nur drei Menschen gleichzeitig die Duschräume betreten. Die festgelegten Schwimmzeiten, die im 20-Minuten-Takt vorab gebucht werden müssen, seien notwendig, um den Gesundheitsschutz der Besucher gewährleisten zu können. „Wir tragen eine hohe Verantwortung. Wir tun unser Möglichstes, aber alles ist eben anders als vor der Corona-Zeit“, bitte Bahrmann um Verständnis.

Das Lilienthaler Schwimmbadteam will sich Anfang August zusammensetzen, um eine erste Bilanz zu ziehen, wie es mit dem Schwimmbadbetrieb unter Corona-Bedingungen gelaufen ist. Falls nötig, sollen die Regelungen an die aktuelle Coronafall-Lage angepasst werden, heißt es. Das hänge auch von den Vorgaben des Landes ab. Auch über die Rückkehr des Schulschwimmens und die Wiederaufnahme des Kursbetriebs soll dann gesprochen werden.