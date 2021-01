Es wird weiter getestet, die Zahl der Toten steigt derweil. (Britta Pedersen/dpa)

Landkreise Rotenburg/Osterholz. Die Zahl der Menschen, die an oder mit einer Corona-Infektion gestorben sind, ist in der Region deutlich gestiegen. So gab der Landkreis Rotenburg am Dienstag weitere sechs Todesfälle bekannt. Sie alle sollen demnach in einem Zusammenhang stehen mit einem Infektionsausbruch in einer Pflegeeinrichtung in Bremervörde. Es handelt sich dabei um vier Frauen im Alter von 77, 79 und 90 Jahren sowie um zwei Männer im Alter von 72 und 93. Auch der Landkreis Osterholz hat einen weiteren Todesfall gemeldet. Die Zahl der an oder mit Corona Verstorbenen erhöht sich damit auf 37 (Osterholz) beziehungsweise 53 (Rotenburg). Die sogenannten 7-Tages-Inzidenzen, die die Zahl der Infizierten binnen einer Woche angeben, betragen im Kreis Rotenburg 82. Im Kreis Osterholz liegen sie bei 63.