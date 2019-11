Mit einem Auftritt der Rhönradgruppe des VSK Osterholz klang die diesjährige Kreisturn- und -tanzschau in der Halle Moormannskamp in Ritterhude aus. (Neckermann)

Landkreis Osterholz. Alle zwei Jahre zeigen die Turnerinnen und Turner bei der Kreisturn- und -tanzschau, was sorgfältiges, konsequentes Training bewirken kann. Auch dieses Mal vermittelten die fünf bis 55 Jahre alten Sportler ihrem Publikum wieder einen Eindruck von ihrem Können und das, ohne den üblichen Stress einer Wettkampfveranstaltung zu haben.

Sechs Vereine aus dem Landkreis Osterholz zeigten, was ihre Aktiven zum Teil ausschließlich für die Turn- und Tanzschau einstudiert hatten. „Wir haben ein attraktives Programm zusammengestellt“, betonte Oberturnwart Horst Brüning, der für die Organisation dieses großen Turnevents im Landkreis Osterholz verantwortlich ist. Zur Unterstützung hatte er Jürgen Linke vom Turnkreis Bremen-Nord dabei, der die Rolle des „Stadionsprechers“ in der Halle am Moormannskamp übernahm.

Vor vollen Rängen konnten die mehr als Hundert Aktiven ihre Choreografien aus Showtanz, Rhythmischer Sportgymnastik, Turnakrobatik und Rhönradturnen zeigen und sich vom Publikum den wohlverdienten Applaus abholen. Den Auftakt der Veranstaltung machte der ATSV Ihlpohl mit einer Stepptanz-Performance, die ihrem Titel „Musik mit den Füßen“ alle Ehre machte.

Für den TV Lilienthal hatte Svenja Mahnke mit ihrer Truppe eine Vorführung musikalisch unterlegter Bodenturnübungen vorbereitet, und der SV Buschhausen führte das tänzerische Element mit der Hip-Hop-Meisterschaftsgruppe "Danceual“ unter Aylin Karanfil beeindruckend weiter. Mit der TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf kamen noch einmal die Bodenturner auf die Matten der Moormannskamp-Halle, und die SG Platjenwerbe zeigte, wie elegant turnerisches Können aussieht, wenn es mit Reifen und Band kombiniert wird. Noch vor der Pause ging es mit dem VSK Osterholz hoch hinaus, denn hier hatten Svea Poppe und Isabel Schultze einen Mix aus Bodenturn- und Minitrampolinübungen zusammengestellt.

Für die Pause hatte Organisator Horst Brüning in diesem Jahr eine Neuerung eingeführt: Erstmals stand das Geschirrmobil des Deutschen Roten Kreuzes auf dem Platz vor der Sporthalle. „Wir wollen nachhaltig werden, dazu gehört auch, dass wir auf Plastikgeschirr verzichten und stattdessen Porzellan verwenden“, erläuterte Brüning. Nach der Pause mit Kaffee und Kuchen konnte sich das Publikum am Auftritt der acht bis zwölfjährigen Dance Kids des SV Buschhausen erfreuen.

Dann wurde die große Airtrack-Matte aufgebaut. Airtrack, das sind aufblasbare, mehrere Meter lange Matten, auf denen sich angstfrei Sprünge, Salti und mehr erlernen lassen, die dann beim Bodenturnen, in der Akrobatik, beim Cheerleading, Tricking oder auch Kampfsport auf Wettkampfuntergrund ausgeführt werden. Diesmal aber zeigten die fliegenden Sportler der TuSG Ritterhude, wie leicht und einfach Flick-Flacks, Vorwärts- und Rückwärtssalti mit Drehungen und Schrauben wirken können, wenn sie perfekt einstudiert wurden. Die Sportlerinnen des TuSG Ritterhude hatten zudem eine von Petra Buchholz und Clarissa Müller choreografierte Balkenshow einstudiert.

Den Abschluss der Turn- und Tanzschau bildete der VSK Osterholz mit einem Rhönrad-Schauturnen voll spannender Elemente und akrobatischer Höhepunkte. Der abschließende Beifall des Publikums ließ die Akteure jedes Alters wissen, dass ihre Darbietungen beim Publikum für Hochachtung gesorgt hatten.