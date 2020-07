Stella Ohlms bevorzugt große Formate. Mit ihr sind Saskia Siebe, Lena Schmid-Tupov, und Maxime Gunga (von links) nach Worpswede gekommen. (CARMEN JASPERSEN)

Worpswede. Normalerweise gibt es Stipendien mit Ausschreibungen, Bewerbungen und langen Entscheidungsprozessen. Normal ist aber in diesem Corona-Jahr wenig, auch nicht in den Künstlerhäusern Worpswede oder an der Universität Braunschweig, der einzigen im Land Niedersachsen mit einem Diplom-Studiengang Freie Kunst. Weil beide Institutionen seit dem Lockdown mehr oder weniger brach lagen, lag die Idee einer Kooperation auf der Hand.

Der Impuls von Philine und Bhima Griem, die, wie berichtet, im Mai die Leitung der Worpsweder Künstlerhäuser übernommen haben, war simpel: Wenn in den Universitätsateliers nicht gearbeitet werden kann, in den Künstlerhäusern aber Ateliers aus demselben Grund freistehen, warum dann nicht Studierenden als Soforthilfe die Möglichkeit geben, ihre Arbeit in Worpswede fortzusetzen? Die Wege nach Braunschweig sind zudem kurz, da Bhima Grien dort selbst als Meisterschüler bei Olav Christopher Jenssen studiert. Er und seine Ehefrau wollten Kommilitonen helfen, die in diesem Jahr eine Abschlussarbeit abzugeben haben. Die Fristen dafür wurden zwar von Juli auf September verlängert, der Druck aber blieb und die Arbeit war erst mal unterbrochen. Drei Studentinnen und ein Student nahmen diese Möglichkeit wahr – damit konnten allen, die nach Worpswede kommen wollten, ein temporärer Arbeitsplatz gegeben werden.

Saskia Siebe, ebenfalls Meisterschülerin sowie die drei Dipolmanten Lena Schmid-Tupou, Stella Ohlms und Maxime Gunga kamen Anfang Juni in die Martin-Kausche-Ateliers. Während Erstere jetzt bereits den Aufenthalt beendet haben, sind Ohlms und Gunga noch zwei weitere Wochen dort tätig. Für alle Vier gilt: Diese Zeit rettet vermutlich ein ganzes Jahr, denn sie sind sich sicher, dass sie ohne diese Arbeitsphase ihre Werke nicht rechtzeitig hätten vollenden können und so auf jeden Fall durch die Prüfungen gerasselt wären.

Inspirierender Aufenthalt

Besonders bei den großformatigen Bildern von Stella Ohlms wird deutlich, warum sie ohne Zugang zu ihrem Atelier zur Untätigkeit verdammt ist. Wer am liebsten auf drei mal drei Meter großen Leinwänden mit Schellackfarben malt, der kann dies nicht mal eben zu Hause tun. Ihre großflächigen Arbeiten entstehen auf dem Boden liegend, die Reihe „Stolen from flower“ zeigt abstrahierte Strukturen, die entfernt auf florale Figuren Bezug nehmen. Sie teilt sich das Atelier mit Maxime Gunga, der – wie der strenge Geruch von Terpentin schon verrät – mit Ölfarben malt. Seine Arbeiten sind kleiner und konkreter, oft zeigen sie Porträts von Ohlms, aber auch Autos oder Waffen, die Themen von Serien sind. Gunga arbeitet in unterschiedlichen Stilen, schafft es aber, dass dennoch seine künstlerische Handschrift durchgängig erkennbar bleibt. Dass ein Porträt ein wenig in Haltung und Bildaufbau an Alte Worpsweder erinnert, sei aber eher zufällig, beteuert er. In Wirklichkeit zeigt auch das seine Partnerin mit einem Smartphone in den Händen.

Deutlicher von der Umgebung beeinflusst ist die Arbeit von Lena Schmid-Tupou, die zusammen mit ihrem neunjährigen Sohn angereist ist. Sie ritzt Formen, die sie vor allem in der Natur wahrnimmt, auf zuvor mit Ölfarben grundierte Postkarten mit nun verdeckten Hamburger Ansichten. Dabei schaut sie nie auf das Werk, sondern immer nur auf die Vorgabe, sodass die Formen quasi im Blindflug entstehen. Die grünlich-braunen Grundfarben sind dabei typisch fürs Teufelsmoor, und sie finden sich auch in dazugehörigen Gemälden in abstrahierten Flächen wieder. Saskia Siebe, ebenfalls mit Kind in Worpswede, beschäftigt sich mit Radierungen und Entwürfen für Mosaike. Auf Kardiogramm-Papierrollen hat sie einzelnen Karos in Farbfelder verwandelt, die in ihrem Zusammenspiel ebenfalls an die Worpsweder Landschaft und Umgebung erinnern.

So unterschiedlich die Arbeiten und Persönlichkeiten dahinter auch sind, alle Vier eint die Erkenntnis, dass ihnen der Worpswede-Aufenthalt nicht nur ihre aktuelle Arbeit überhaupt erst wieder möglich gemacht hat, er hat ihnen auch neue Dimensionen eröffnet. Gunga sagt, es sei wie im Paradies: „Man steht morgens auf und ist direkt im Atelier oder man geht in die Natur zum Joggen oder Schwimmen.“ Stella Ohlms schätzt eher die zeitliche Freiheit, denn sie malt vor allem nachts. Das sei auch jetzt, wenn die Universität wieder öffne, noch immer ein Problem.

Der Austausch mit den Professoren fällt ebenfalls sehr unterschiedlich aus. Manche telefonierten und schickten Smartphonefotos ihrer Arbeiten hin und her. Andere eher weniger: Ohlms fühlt sich damit nicht wohl, ihre machtvolle Malerei wirkt tatsächlich auch durch ihre Dimensionen. Gunga hat gleich auf die technischen Voraussetzungen dafür verzichtet, er will seinen Weg sowieso so gehen, wie er findet, dass er ihn gehen muss. Dass er ihn noch einmal zurück nach Worpswede führen könnte, schließt er nicht aus. Und darin sind sich die vier Studienkollegen dann auch wieder alle sehr einig.

Weitere Informationen

Spende für Künstlerhäuser

Da es für die Hilfsaktion für Studenten keine Förderung oder Partner gibt, sind die Künstlerhäuser Worpswede auf Spenden angewiesen. Wer die Institution unterstützen möchte, findet unter www.kh-worpswede.de die nötigen Informationen und Kontakte.