Seemannsgeschichte ohne Shanty

Sabine Cetto hat die Aufzeichnungen ihrer Mutter Lotte Cetto über "Käpt'n Cüppers" veröffentlicht. (Christian Kosak)

Worpswede. Von Abenteuerlust und einem nicht ganz freiwilligen Aufbruch in die weite Welt erzählt das Buch „Käpt'n Cüppers“, das die Worpswederin Sabine Cetto herausgebracht hat. Geschrieben hat es allerdings ihre Mutter, Lotte Cetto, die vor allem als Galeristin im Künstlerdorf bekannt war und noch immer ist. Gemeinsam mit Klaus Pinkus führte sie die legendäre Galerie Die Insel. Als sie 1991 starb, fand ihre Tochter Sabine das Manuskript, das nun als Buch vorliegt, im Nachlass.

Viele der Geschichten, die die Mutter aufgeschrieben hatte, kannte die Tochter bereits vom Erzählen. Kapitän Otto Cüppers war Lotte Cettos Großvater, und seine Biografie hat sie zeit ihres Lebens fasziniert. Immer wieder berichtete sie ihren eigenen Kindern von den Abenteuern des Uropas. Dass sie diese irgendwann aufschrieb, damit später einmal auch ihre Enkel sie hören können, wusste niemand. Bis sie veröffentlicht wurden, ist zudem eine Generation übersprungen worden: Der erste eigene Enkel war für Sabine Cetto nun der Anlass, sich auf Verlagssuche zu begeben und die Geschichten endlich in gedruckter Form vorzulegen.

Der Schnellste von allen

Die Ereignisse reichen zurück bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts. 1853 kam Otto Cüppers auf einem Gut bei Unna zur Welt und wuchs wohlbehütet auf. Bis er 15 Jahre alt war, deutete nichts darauf hin, dass er sich einmal auf den sieben Meeren zu Hause fühlen sollte, er lebte ja nicht einmal an der Küste. Dann aber starb seine Mutter und der junge Otto sollte nach England aufs Internat gehen. Das missfiel ihm gründlich, am Tag nach der Beerdigung suchte er das Weite, schlug sich durch bis nach Hamburg, heuerte an und ging auf große Fahrt.

Er erlebte all das, was man als Seemannsgarn kennt: Stürme und von Haifischen zerfleischte Matrosen, Äquatorüberquerungen und Rekordzeiten für die Fahrt von Europa nach New York. Er arbeitete sich vom Schiffsjungen hoch, machte später sein Kapitänspatent und steuerte die größten Luxusliner seiner Zeit. Er bekam das Blaue Band, das der Titanic verwehrt blieb. Er fuhr nicht nur die Kaiser Wilhelm, er verkehrte auch mit deren Namenspatron. 1919 gab er schließlich nach einer Havarie sein Patent ab, sechs Jahre später starb er. Sabine Cetto kannte den Käpt'n nur aus den Erzählungen ihrer Mutter, die vermutlich dieselbe Abenteuerlust und dasselbe Fernweh antrieb. Das führte sie schließlich über viele Umwege nach Worpswede, wo die Familie dann ihren Anker warf.



"Käpt'n Cüppers – Aufbruch in die weite Welt", herausgegeben von Sabine Cetto, ist in der Edition Falkenberg erschienen (ISBN 978-3-95494-203-9) und kostet 14,90 Euro. Am Freitag, 25. Oktober, liest Sabine Cetto ab 17 Uhr aus dem Buch im Gasthof Zum Hemberg, Hembergstraße 28 in Worpswede. Der Eintritt ist frei.