Das Vereinsheim der Segelflieger steht auf Hepstedter Gebiet. (fr)

Hepstedt. Das Vereinsheim der Segelflieger in Westertimke hatte bisher keine Adresse. Das liegt daran, dass das Gebäude auf dem Gebiet der Gemeinde Hepstedt liegt, die die daran vorbeiführende Straße bislang nicht benannt hatte. Die von Westertimke kommende Dorfstraße endet just vorm Vereinsheim. Bis jetzt jedenfalls, denn künftig heißt die Straße vom Westertimker Dorfrand bis zur Kreisstraße von Kirchtimke nach Hepstedt: Zum Flugplatz.

Das gab Hepstedts Bürgermeister Markus Schwiering jetzt in der Sitzung seines Gemeinderates bekannt. Demnach sei Hepstedt dem Wunsch des Segelflugvereins nachgekommen und habe der bislang namenlosen Straße einen Namen gegeben. „Und die Gemeinde Westertimke hat unseren Vorschlag aufgegriffen und übernommen“, so Schwiering. Die Haus-Nummer werde von der Samtgemeinde vergeben. Da das Vereinsgebäude auf der linken Straßenseite liege, geht man in Hepstedt davon aus, dass es deswegen die Nummer 1 bekommt. Es ist das einzige Haus an der Straße. Die Straßenschilder seien bestellt und würden voraussichtlich noch in dieser Woche montiert, hieß es.

Über die Neuerung sei man sehr erfreut, sagt Rolf Struckmeyer, der Ehrenvorsitzende der Airbus Segelfluggemeinschaft Bremen. „Wir wurden immer mal nach unserer Adresse gefragt, konnten aber nie eine nennen“, berichtet der Wilstedter. Das betrifft beispielsweise Telefongesellschaften, bei denen der Verein wegen eines DSL-Anschlusses nachgefragt habe. Briefe seien hingegen trotz der nicht vorhandenen Anschrift angekommen.

„Es kam auch schon vor, dass die Post Sendungen, die an den Verein in Westertimke adressiert waren, an meine Privatadresse in Wilstedt geliefert hat“, so der frühere Vorsitzende. Tatsächlich sei die Situation ungewöhnlich: „Das Vereinsheim liegt auf Hepstedter Seite, der Flugplatz und die Hallen sind aber komplett auf Westertimker Gebiet“, erzählt Struckmeyer.