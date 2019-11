Als Natti ist Laura Louisa Garde ab diesem Mittwoch in der Vox-Serie "Rampensau" zu sehen. Die ersten beiden Folgen laufen ab 20.15 Uhr. (Stefan Erhard/TVNow)

Worpswede. Der erste Auftritt war gleich riesig: Sie war eine Prinzessin, die ein Riese entführt hatte, und trug ein Hippiekleid der Mutter. Als Zehnjährige spielte Laura Louisa Garde zum ersten Mal Theater. In der Worpsweder Tourist-Information war das und es handelte sich um ein Stück über den Riesen Hüklüt, der Sage nach der Begründer Worpswedes. Ob wahr oder nicht, für Garde jedenfalls war das Stück vom Gründungsmythos des Orts der Beginn einer Karriere, die sie mittlerweile regelmäßig auf Kinoleinwände und Fernsehbildschirme bringt. An diesem Mittwoch startet der Sender Vox eine neue Serie mit der 31-Jährigen in einer der Hauptrollen. Zur besten Sendezeit ab 20.15 Uhr laufen die ersten beiden Folgen.

In „Rampensau“ spielt die Schauspielerin mit Worpsweder Wurzeln Natti, die beste Freundin der Hauptfigur Shiri (Jasna Fritzi Bauer). Schauspielerin Shiri, deren Freund mit 500 Ecstasy-Piller erwischt wird, bekommt die Möglichkeit, ihren Freund aus dem Gefängnis rauszuholen, wenn sie undercover für die Polizei ermittelt. Natti und Shiri waren zusammen auf der Schauspielschule und lebten in einer Wohngemeinschaft zusammen – ein bisschen Autobiografisches liegt also in der Rolle. Nur Ecstasy habe es in ihrer realen WG nicht gegeben, betont Laura Louisa Garde. Doch auch in ihr stecke vielleicht etwas mehr Rampensau, als sie zugeben mag, sagt sie, lacht und meint, ein gewisses Geltungsbedürfnis habe doch wohl jeder Schauspieler.

Die Natur fehlt

Geboren wurde Garde in Berlin, wo sie heute wieder lebt. Als sie drei Jahre alt war, zog ihre Familie nach Schlußdorf, später lebten sie in der Worpsweder Ortsmitte Im Schluh. Garde ging im Künstlerdorf zur Schule und danach zum Gymnasium nach Lilienthal. Und natürlich kam sie auch mit der Freilichtbühne in Kontakt: Wen es in der Region zum Schulspiel zieht, der kommt nicht darum herum. Für die großen Produktionen reichte es damals noch nicht, aber in der Theaterschule der Bühne war sie einige Jahre aktiv. „Das alles waren prägende Jahre“, sagt Garde. „Nach dem Wegziehen und der Lust auf die große, weite Welt merke ich jetzt immer mehr, dass das Landkind aus Schlußdorf noch immer in mir steckt, und mir diese Natur fehlt.“

Der Berufswunsch stand schon früh fest, die Familie unterstützte ihn. Etwas anderes als Schauspiel kam für Garde gar nicht infrage, auch wenn sie als Kind mal kurz überlegte, ob sie nicht doch Vogelforscherin werden solle. Dann aber entfachte ihr Großcousin, der auch eine Schauspielausbildung hatte, das Feuer fürs Arbeiten vor der Kamera in ihr. Sie war 14, er 30, als sie einen ersten gemeinsamen Kurzfilm drehten, der sofort erfolgreich bei verschiedenen Festivals lief. Filmnachmittage und -abende in der Music Hall taten ihr Übriges, das Rattern des alten Projektors habe sie noch heute im Ohr, erzählt sie. „Zurück nach Paris“ war ein bleibendes Erlebnis, „Pünktchen und Anton“ sei wohl ihr erster Kinofilm überhaupt gewesen – noch so eine Berlin-Worpswede-Verbindung.

Erste Termine zum Vorsprechen fanden noch während der Schulzeit statt, genauso Auftritte am Moks-Theater in Bremen. Nach dem Abitur ging sie fort zum Studieren. Eigentlich war Garde auch schon in Hannover an der Schauspielschule angenommen, hatte dann aber das dringende Bedürfnis, sich auch noch einmal in Wien vorzustellen. „Ich kam dort an und hatte sofort das Gefühl, hier muss ich sein!“ Sie behielt recht. Nach der Ausbildung folgten die ersten Jobs beim Film, die sich schon zuvor ergeben hatten, ebenfalls in Österreich. Nach und nach kamen Theaterangebote in Innsbruck, Bregenz oder Stuttgart dazu, der Schwerpunkt aber bleib zunächst im Süden. Danach entschloss sich die Schauspielerin, sich wieder mehr in Richtung Fernsehen und Film zu orientieren, fand eine Agentur in Berlin und kehrte so in ihre Geburtsstadt zurück.

Von 2013 bis 2015 moderierte sie für den Sender Nickelodeon die Kindersendung „Alaaarm“. Eher zufällig kam sie in diese Rolle, lange Zeit ein zweites Standbein für die Nachwuchsmime. Eine gute Schule, wie sie findet: „Kinder sind ein gutes Publikum, weil sie einem wenig verzeihen. Man denkt ja leicht, dass man Kinder anlügen und ihnen etwas vormachen könnte, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass man extrem ehrlich und direkt sein muss. Das hat mir immer sehr gut gefallen und viel Spaß gemacht.“ Gleichzeitig stand sie in Produktionen wie „Wilsberg“, „Das kalte Herz“, „In aller Freundschaft“ oder „Die Spezialisten“ vor der Kamera. Zuletzt drehte sie mit Uwe Ochsenknecht den dritten Teil der Serie „Die Drei von der Müllabfuhr“.

Nach Worpswede kommt sie heute eher selten, weil auch der Rest der Familie nach und nach wieder wegzog – was Garde schade findet und auch ein wenig bereut, wie sie verrät. „Gibt es die Eisdiele noch?“, fragt sie. Das wäre so ein erster Anlaufpunkt, ein Zentrum vergangener Tage. Schluh und Barkenhoff ständen weit oben auf der Besuchsliste, Knippessen an der Hamme und ein Sonnenuntergang auf dem Weyerberg. „Das war das Ritual meiner Jugend, das würde ich wahnsinnig gerne mal wieder machen. Ich glaube, da ist in mir dieses Fernweh entstanden.“