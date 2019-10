Autor Bernd Schreiber hat einen Finnland-Roman geschrieben – ohne selbst jemals dort gewesen zu sein. (Christian Kosak)

Worpswede. Warum schreibt jemand, der noch nie in Finnland war, ein Buch, der genau dort spielt? Diese Frage muss sich Bernd Schreiber gefallen lassen. Sein Roman „Oulu oder Die Reise ins Ungewisse“ ist ein Roadmovie im hohen Norden, die Geschichte von vier sehr unterschiedlichen Charakteren, die ein gemeinsames Ziel haben: die nördlichste Großstadt Europas. Schreiber – man ahnt es fast schon – ist in einem von zwei Berufsleben Autor. In Oulu war der Worpsweder bislang genauso wenig wie einst Karl May in den Regionen, über die er schrieb. Für Schreiber aber soll sich das im nächsten Jahr ändern: Dann will er seinen Roman in ein virtuelles Hör- und Sehbuch übersetzen. Dafür soll an Originalschauplätzen gedreht werden.

„Oulu“ ist das erste Buch für Erwachsene, das Bernd Schreiber veröffentlicht hat. Bisher war er vor allem als Kinder- und Jugendbuchautor tätig, meistens für große Verlage. Nun hat er seine Geschichte im Selbstverlag herausgebracht. Ein Wagnis und ein völliger Neuanfang, auf den er sich einließ, weil ihm diese Geschichte so wichtig ist. Wirtschaftlich ist er vom Schreiben nicht komplett abhängig, er hat Religionspädagogik studiert und arbeitet als Sozialpädagoge mit Kindern und Jugendlichen.

Der Karl May Worpswedes

Der gebürtige Pfälzer, der im Saarland aufwuchs, kam 1980 nach Worpswede, in der Tasche ein Stipendium des saarländischen Schriftstellerverbands. Er verbrachte so einige Wochen in den Worpsweder Künstlerhäusern und verguckte sich dabei so sehr in das Künstlerdorf, dass er sich später dort komplett niederließ. Das Leben mit zwei halben Jobs habe er schon immer geführt, erzählt der 67-Jährige. Nur über Worpswede selber zu schreiben habe er stets vermieden: „Da gibt es andere, die kompetenter sind.“

Den ersten Impuls zu seinem ersten „großen“ Roman gab ein Artikel in einer Zeitschrift: Er las über die alljährliche Luftgitarren-Weltmeisterschaft, die in Oulu stattfindet. Dieses schräge Event gefiel ihm als Kulisse so gut, dass er vor diesem Hintergrund eine Geschichte um vier Personen und ihre unterschiedlichen Gründe für eine Reise gen Lappland, die sie zusammenführt, erzählen wollte. Die Hauptperson Gloria war in den ersten Entwürfen die amtierende deutsche Luftgitarren-Meisterin, die an dem Wettbewerb in Finnland teilnehmen wollte. Aber dieser Erzählstrang verschwand irgendwann, ihr Motiv für die Fahrt nach Oulu wurde ein anderes, das Ziel und das Szenario aber blieben. Zunächst hatte Schreiber die Story als Filmdrehbuch angelegt; als sich eine Verfilmung nicht realisieren ließ, entschied er sich für die Romanform. Ein Verlag hatte bereits zugesagt, dann aber erkrankte der Verleger und musste sich aus seinem Geschäft zurückziehen; die neue Leitung wollte das Buch nicht mehr.

In Schreibers Wohnung hängt noch immer eine große Karte von Finnland. Damit und mit Literatur aus der Region erschloss er sich Schauplätze und Atmosphäre. Schweigsamen Menschen, die gerne Tango tanzen, viel trinken, amerikanische Oldtimer fahren und ab und zu einen Elch treffen, fanden so Eingang in die Geschichte, die sich aber weniger mit den Äußerlichkeiten als viel mehr mit den inneren Konflikten und Problemen der vier Protagonisten beschäftigt. In klarer Sprache nimmt Schreiber die Leser mit auf eine Fahrt durch weite Wälder, die alle Beteiligten verändert.

Im kommenden Jahr will der Autor dann selber nach Finnland. Er hat vor, den Roman als Hörbuch einzulesen, dieses aber auch mit Bildern zu unterlegen. Mit einem Kameramann und einem Medienexperten will er die Tour von Helsinki nach Oulu dokumentieren. Rund acht Stunden dauert es, die 34 Kapitel vorzulesen, so viel Filmmaterial soll ebenfalls entstehen, um die Geschichte zu bebildern.

Keine Spielszenen sind im hohen Norden geplant, sondern ruhige Landschaftsaufnahmen als eine weitere Ebene, die das Hörbuch zu einem Multimedia-Experiment ausweiten, sagt der Autor. In welcher Form das später veröffentlicht werden soll, ist noch offen. „Wenn alle Stricke reißen, dann wird es einfach ein YouTube-Video“, so Schreiber. Seine Hoffnung ist aber, dass er Fördergelder und Unterstützer akquirieren kann, um das ehrgeizige Projekt zu realisieren. Aber vom Klinkenputzen verspricht er sich nichts, das hat schon beim Buch nicht geklappt. Nun geht er seinen Weg unabhängig von irgendwelchen Zusagen. Und folgt damit seinen Figuren nicht nur hinsichtlich ihres gemeinsamen Sehnsuchtsorts gen Norden.