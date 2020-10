Der Paketwagen spielte eine wichtige Rolle während des Kennenlernens von Anita und Heinrich Blanke. (Sabine von der Decken)

Grasberg. „Weil sie ein blondes, aktives Mädchen war, fiel sie mir auf“, erinnert sich der Grasberger Ehrenbürgermeister Heinrich Blanke. Jetzt feiert er mit seiner Ehefrau Anita Diamantene Hochzeit.

„Hinter jedem großen Mann stand immer eine liebende Frau, und es ist viel Wahrheit in dem Ausspruch, dass ein Mann nicht größer sein kann, als die Frau, die ihn liebt“, sagte schon Picasso. Heinrich Blanke unterschreibt das sofort. Hinter ihm steht seit 60 Jahren seine in Schmalenbeck geborene Ehefrau. 1966 wurde Blanke zum Grasberger Bürgermeister gewählt. „Meine Frau wollte das nicht“, erinnert er sich. Dass du mir die Wahl nicht annimmst, mit diesen Worten entließ sie ihn kurz nach der Geburt ihres Sohnes in den Wahlgang. Nach der Entlassung aus der Klinik auf dem Nachhauseweg stellte sie ihm die auch ihre Zukunft entscheidende Frage, wer zum Bürgermeister gewählt worden sei. „Der fährt euch“, so seine Antwort. Seit der Zeit hatte Anita Blanke bis zum Bau des Grasberger Rathauses das Büro des Bürgermeisters und das Standesamt in ihrem Haus.

Schnell erwachsen geworden

Weil Blankes Vater Bäckerei und Kolonialladen zum 1. Januar 1961 an seinen Sohn übergeben wollte, heirateten Anita und Heinrich Blanke im Alter von 21 und 22 Jahren im Oktober 1960. Standesamtliche und kirchliche Trauung fielen auf einen Tag, am Abend davor war Polterabend, eine Hochzeitsreise gab es nicht. Die Bäckerei musste weiterlaufen. Als Vorkriegskinder waren beide schnell erwachsen geworden. Anita Blanke half nach der Schule auf dem elterlichen Bauernhof, später arbeitete sie im Haushalt in Bremen. Sie kannten sich schon seit einigen Jahren, denn Heinrich Blanke fuhr schon als 15-Jähriger nach der Arbeit in der Bäckerei mit dem „Paketwagen“, einem Lastenfahrrad, über die Dörfer. Auch nach Schmalenbeck.

Richtig sprang der Funke dann 1954 bei den Feierlichkeiten zum 200. Jubiläum Eickedorfs über, so das Ehepaar. Beider freie Zeit war knapp, aber die verbrachten sie gemeinsam. „Wir haben früh darauf hingearbeitet, dass das was mit uns wird und wir das Geschäft übernehmen“, so Blanke. Sein zukünftige Frau begleitete ihn auf den Verkaufsfahrten und wuchs in das Metier hinein. Nach der Hochzeit führte die 21-Jährige den gemeinsamen Haushalt, leitete das Geschäft und versorgte die Angestellten. Und Anita Blanke arrangierte sich mit dem Besuch der Grasberger beim Bürgermeister und im Standesamt in ihrem Haus. Morgens ab 8 Uhr hatte Heinrich Blanke sein Tagesgeschäft als Bäckermeister erledigt und widmete sich seinen Aufgaben als Bürgermeister und Kreistagsmitglied. Er war aber so frei, erinnert er sich, dass er im eigenen Betrieb und zuhause jederzeit helfen konnte.

Ohne die Unterstützung seiner Frau aber hätte er seine politische Karriere nicht in diesem Stil vorantreiben können, dafür ist er ihr dankbar. Immer hat das Paar darauf geachtet, gemeinsam an Veranstaltungen teilzunehmen und den Freundes- und Bekanntenkreis zu pflegen. Einzig bei den Wettkämpfen der Feuerwehr verweigerte sich Anita Blanke irgendwann, gibt sie schmunzelnd zu. Wanderurlaube und Fahrradtouren sind heute ihre gemeinsame Leidenschaft. Nun nach ihrer aktiven Zeit, in der Freizeit oft rar war, genießen sie Haus und Garten. Weil Anita Blanke früher nie zu backen brauchte, sondern sich in der eigenen Bäckerei bedienen konnte, backt sie heute umso lieber. Ihrem Mann allerdings sind die Dimensionen einer normalen Küche zu klein, daher beschränkt er sich auf das Geben von Ratschlägen. Nie mit Streit ins Bett gehen, ist das Motto, das Anita und Heinrich Blanke erfolgreich durch 60 Jahre Ehe trug. Ihren Ehrentag feiern sie mit Kindern, Schwiegerkindern, sechs Enkeln und coronabedingt nur mit wenigen Gästen.