Dieses Bild hat man in der Region in den vergangenen Tagen nicht gesehen. Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen in Rotenburg und Osterholz liegt bei null. (Hendrik Schmidt/dpa)

In den Landkreisen Osterholz und Rotenburg sind die Corona-Fallzahlen in den vergangenen Tagen stabil geblieben. Nach Mitteilung aus den Kreishäusern sind am Donnerstag und Freitag keine neuen Infektionen registriert worden. So bleibt die Fallzahl im Landkreis Osterholz bei 111. Davon sind 107 Personen wieder gesund. Vier Infizierte befinden sich in Quarantäne. Laut einer Kreissprecherin muss keine Person aus dem Kreis stationär behandelt werden. Auch im Kreis Rotenburg gibt es keinen neuen Corona-Fall, bisher wurden 109 Fälle gezählt, 107 davon sind genesen, zwei Personen verstorben. Aufgrund der ruhigen Lage wird die Rotenburger Kreisverwaltung die Infektionswerte ab sofort nicht mehr werktäglich, sondern nur noch wöchentlich veröffentlichen.