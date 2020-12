Die Gastgeber des Seminarhauses, Petra und Wolf Kleinecke, wollen nach dem Corona-Lockdown wieder Kurse am Fluss anbieten. (CARMEN JASPERSEN)

Blockland. Vom Seminarhaus am Fluss bis zum Wümme-Ufer sind es genau 30 Riesenschritte. Iron-Man Wolf Kleinecke springt durch seinen Garten bis zur segelüberdachten Lounge-Plattform. Beim letzten Schritt landet der diplomierte Sportlehrer mit beiden Füßen auf einer warmen Holzterrasse – direkt am Wasser. „Es ist ein kleines Paradies“, sagen Petra und Wolf Kleinecke zur Begrüßung in ihrem frisch eröffneten Seminarhaus am Fluss. Seit diesem Sommer feilen die diplomierte Musik-Pädagogin und der Sportwissenschaftler, Yogalehrer und Achtsamkeitscoach an einem Konzept für das erste Seminarhaus im Bremer Blockland. Die Nachfrage sei groß, berichtet das Ehepaar. Eine Gruppe der Universität Bremerhaven hat sich hier gerade zu einem Strategie-Meeting getroffen. „Doch jetzt ist erst mal wieder Corona-Pause“, sagt Wolf Kleinecke und zuckt mit den Schultern.

Kurzes Foto-Shooting: Petra Kleinecke am Schlagzeug, ihr Ehemann macht einen Kopfstand – beide probieren verschiedene Yoga-Haltungen aus. Der Blick der Fotografin schweift über das weite Grundstück im Naturschutzgebiet Wümmewiesen. Buntes Laub liegt auf einer Terrasse mit Baldachin. „Das ist unsere Bali-Lounge“, sagt Musikerin Petra Kleinecke. Verschiedene Plätze ziehen sich an einem kleinen Hang entlang bis zum Bootsanleger.

Natur bestimmt den Rhythmus

Die Seminarräume am Wasser sind ebenfalls beeindruckend. Umgeben von alten Bäumen und weiten Wiesen gibt es im ersten Geschoss ein Loft, das zum Ufer hin komplett verglast ist. Zehn Teilnehmende haben hier Platz für Yoga-Übungen oder Trommel-Workshops. Zwei weitere Räume stehen im Obergeschoss für Massagen und Anwendungen zur Verfügung – das Wald- und das Sonnenzimmer. Daneben befinden sich eine Sauna und ein Bad. Im Erdgeschoss gibt es einen großzügigen Gemeinschaftsraum mit offener Küche, der zum Garten hin geöffnet ist, sowie Umkleiden und Sanitärräume.

„Es ist ein Ort, um der schnelllebigen Zeit für einen Moment den Rücken zu kehren“, sagt Gastgeber Kleinecke, der hier schon seit vielen Jahren Kurse gibt. „Ich wollte diesen Ort nicht mehr alleine bespielen, sondern ihn mit anderen teilen.“ Verschiedene Trainerinnen und Trainer werden im Seminarhaus am Fluss etwas anbieten – sobald es die Verordnungen während der Corona-Pandemie wieder zulassen. Yoga-Ausbildungen, Strategie- und Coaching-Workshops, Shiatsu, Stand-up-Paddling, Achtsamkeitstrainings und hawaiianische Massagen stehen unter anderem auf dem Programm.

Musiklehrerin Petra Kleinecke gibt Schlagzeug- und Percussion-Unterricht und begleitet die Yoga-Kurse ihres Mannes mit meditativen Klängen. Die gebürtige Brasilianerin verbindet in ihren Kursen Musik und Bewegung. Ihr Lieblingsinstrument ist eine so genannte Hand-Pan. Das Instrument wurde ursprünglich in der Schweiz erfunden. Es sieht aus wie ein Wok und klingt wie eine Mischung aus Gong und karibischer Steel Drum.

Die Musikerin schlägt mit der flachen Hand auf die Pan. Der Klang schwingt durch den Raum. „Das ist ein ganz besonderer Ton“, sagt ihr Mann. „Musik und Tanz wechseln sich in meinem Unterricht ab. Man kann die Musik über die Bewegung erfahren und die Bewegung über die Musik. Die Erfahrung steht dabei an erster Stelle, denn wir lernen in erster Linie durch Erfahrung“, erklärt die angehende Musiktherapeutin. „Das Leben, im Großen wie im Kleinen, findet in einem Rhythmus statt. Es ist immer ein Schwingen zwischen zwei Polen – zwischen Tag und Nacht, Sommer und Winter, Einatmen und Ausatmen“.

„Da haben wir schon die Verbindung“, wirft ihr Ehemann ein. „Die Basis meines Yoga-Unterrichtes ist das Hatha-Yoga. Hatha lässt sich mit kraftvoll oder auch bewusst übersetzen. Da Yoga aus der Beobachtung der Natur entstanden ist, wird mein Unterrichtsstil auch geprägt durch die einzigartige Natur hier an der Wümme. Sie spiegelt mir durch den ständigen Wechsel von Ebbe und Flut wider, dass alles im Leben einem permanenten Wandel unterlegen ist. Da haben wir wieder den Rhythmus.“

Wolf Kleinecke mag Abwechslung. Der Mann aus Marl, der fast in Bangkok geboren wäre, ist Diplom-Kaufmann und Sportlehrer, arbeitete einst als Trade-Manager bei Kraft Foods und der Bremer Touristik-Zentrale. Schließlich bildete er sich als Coach weiter, ist Geschäftsführer im Bremer Tanzwerk und arbeitet ehrenamtlich als Sterbebegleiter im Bremer Hospiz. Außerdem ist er Achtsamkeits-Coach und Yoga-Lehrer. „Zurzeit widme ich mich allerdings in erster Linie dem Seminarhaus am Fluss“, sagt der Tausendsassa.

Noch seien nicht alle Räume vollständig eingerichtet. Übernachtungen werden wohl erst ab dem kommenden Sommer möglich sein. „Bis dahin vermitteln wir unseren Gästen Ferienwohnungen in der Nachbarschaft“, berichtet Wolf Kleinecke weiter.

„Wolfs Wunsch ist es, einen Ort zu schaffen, an dem Menschen sich rundum wohl fühlen“, berichtet seine Frau im Gemeinschaftsraum mit Blick in den Garten. Das Seminarhaus stehe allen offen, die „Klarheit, Ehrlichkeit und Bewusstheit“ suchen. Die Umgebung im Naturschutzgebiet habe eine heilsame und kraftspendende Wirkung. „Alles ist hier im ständigen Wandel begriffen“, sagt Wolf Kleinecke zum Schluss. „Den Rhythmus bestimmt hier die Natur“.

Zur Sache

Anfragen, Seminare, Workshops

Petra und Wolf Kleinecke nehmen Anfragen über die E-Mail-Adresse: mail@seminarhausamfluss.de entgegen sowie unter der mobilen Telefonnummer: +49 (0) 162 / 747 953. Ihr Seminarhaus befindet sich im Oberblockland 7c im Bremer Blockland. Die Anfahrt ist über den Lehesterdeich oder den Kuhgrabenweg für Anliegerverkehr möglich. Weitere Informationen zu Workshops, Seminaren und Buchungsmöglichkeiten stehen auf der Homepage unter https://www.seminarhausamfluss.de