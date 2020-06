Maike Schaefer hat mit Politikern aus Borgfeld und Lilienthal gesprochen. (Frank Koch)

Borgfeld/Lilienthal. In der Diskussion über die Verkehrsführung im Zuge des Abrisses und Neubaus der Flutbrücke in Borgfeld hat sich die Bremer Verkehrssenatorin Maike Schaefer mit Vertretern des Borgfelder Beirats, Ortsamtsleiter Karl-Heinz Bramsiepe sowie dem Lilienthaler Bürgermeister Kristian Tangermann getroffen. Das Gespräch war anberaumt worden, nachdem aus Reihen der Borgfelder Politik nachdrücklich ein Verkehrskonzept für die Bauphase ab Spätsommer gefordert worden war. Die Ortspolitiker wünschten sich wie berichtet unter anderem großzügige Umleitungen, aber auch Verbesserungen beim Öffentlichen Personennahverkehr, um Staus und Ausweichverkehr durch die umliegenden Wohnstraßen zu vermeiden. Nach Meinung des Bremer Amts für Straßen und Verkehr ist die Gefahr dafür jedoch gering. Dort geht man davon aus, dass die verbleibende Straßenbahnbrücke ausreicht, um während der zweijährigen Bauzeit zusätzlich auch den Autoverkehr aufzunehmen.

In ihrem Gespräch verabredeten die Beteiligten nach übereinstimmender Auskunft, sich nach der Verlegung des Autoverkehrs auf die Bahnbrücke ab dem 6. September erneut zu treffen, um die Situation anhand der Praxiserfahrungen zu beleuchten und gegebenenfalls nachzubessern. Verkehrssenatorin Schaefer will außerdem mit Bremens Innensenator Ulrich Mäurer sprechen, ob während der Bauarbeiten verstärkt Verkehrskontrollen auf dem Großen Moordamm in Borgfeld durchgeführt werden können, um dort Gefahrensituationen zu unterbinden, heißt es in einer Ressortmitteilung. In Beiratskreisen erwartet man auf dieser Straße eine erhöhte Belastung durch Ausweichverkehr. Außerdem kündigt Schaefer ein Gespräch mit der Bremer Straßenbahn AG an, um auszuloten, ob es möglich ist, den Takt der Linie 4 zu erhöhen, damit der Autoverkehr gemindert wird.

Seitens der Ortspolitik zeigte man sich mit den Ergebnissen einigermaßen zufrieden: „Ich sehe die Bereitschaft, dass man im Falle von Schwierigkeiten nach Baubeginn bald nachbessern will“, sagte Borgfelds Ortsamtsleiter Bramsiepe gegenüber unserer Redaktion. Man dürfe aber keine Wunder erwarten. Der Wunsch, dass für die Bauzeit ein Konzept mit Umleitungsempfehlungen entworfen wird, bestehe fort. Es stehe im Raum, dass man sich dazu im nächsten Gespräch im Herbst mit Vertretern des Landkreises Osterholz unterhalten wird.

Lilienthals Bürgermeister Tangermann betonte, dass es trotz abweichender Darstellungen auch in den vergangenen Monaten schon einen regen Austausch zwischen dem Bremer Verkehrsressort und der Lilienthaler Verwaltung zum Thema Flutbrücke gegeben hat. Er habe in dem neuerlichen Gespräch den guten Eindruck gewonnen, dass man nicht auf das befürchtete Baustellenchaos zusteuere.

Eine mögliche höhere Taktung der Linie 4 könne die Attraktivität der Straßenbahn zwar steigern, zugleich müsse man aber bedenken, dass damit der kreuzende Autoverkehr auf der Brücke auch häufiger gestoppt würde, so Tangermann. Außerdem müsse man in dieser Frage den Verkehrsverbund Bremen-Niedersachsen einbinden, da die Takterhöhung Folgen für die Auslastung der Buslinien 630 und 670 haben könnte.